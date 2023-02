Battlefield 2042 Stagione 4: ecco tutte le novità e la nuova specialista di Undicesima Ora

EA e DICE hanno appena svelato la Stagione 4: Undicesima Ora di Battlefield 2042 . Disponibile dal 28 febbraio, questa stagione introduce nel gioco una serie di nuovi contenuti, tra cui una mappa inedita, una Specialista, armi, veicoli e altro ancora, oltre a 100 nuovi livelli di contenuti del Battle Pass. Questi contenuti principali saranno disponibili per tutti i giocatori come parte della traccia gratuita del Battle Pass di Battlefield 2042 mentre ulteriori oggetti cosmetici possono essere guadagnati attraverso la versione Premium del Battle Pass.

Nella Stagione 4, il campo di battaglia si sposta in Sudafrica e i giocatori si scontreranno testa a testa nella nuova mappa Flashpoint. I paesaggi rocciosi della regione consentono ai veicoli di farsi largo e ripararsi all'esterno, mentre gli ampi spazi interni - tra cui un tunnel sotterraneo - coinvolgeranno i giocatori in combattimenti ravvicinati a piedi e a bordo di veicoli.

Il nuovo Specialista di Battlefield 2042 è l'esperta di imboscate Camila Blasco, che può usare il suo addestramento nella ricognizione e il suo equipaggiamento tattico personalizzato per muoversi nel paesaggio senza attivare nessuna tecnologia basata sulla rilevazione del movimento. Il suo dispositivo di infiltrazione X6 impedisce l’identificazione da parte di dispositivi nemici, interferisce con la tecnologia di individuazione attiva e crea zone morte, individuando e rivelando la tecnologia nemica nel suo raggio d'azione finché non viene distrutta o disattivata.

Il roster della Stagione 4 conterrà anche un arsenale di nuove armi, un nuovo veicolo e un nuovo gadget. Il nuovo fucile a pompa a corto raggio Super 500 Shotgun è un'arma secondaria compatta e pensata per aiutare nelle irruzioni, ma può anche essere adattata per combattimenti ravvicinati. L'RM68 è un fucile d'assalto dotato di silenziatore con una complessa dinamica di contrappesi per migliorare la stabilità e il controllo del rinculo. La mitraglietta leggera AC9, poi, è dotata di una speciale ergonomia del ricevitore per massimizzare il controllo negli scontri a fuoco più rapidi. La nuova mitragliatrice RPT-31, infine, ha un basso rateo di fuoco, colpi pesanti, una velocità del proiettile molto elevata e un mirino "flip-scope" che permette di utilizzare un olografico con o senza zoom. Oltre a queste armi, gli esplosivi appiccicosi del gadget SPH Explosive Launcher sono in grado di attaccarsi a giocatori, oggetti e veicoli, rendendolo uno strumento di distruzione e un'arma da combattimento anti-fanteria perfetta.

I giocatori potranno presto usare anche il nuovo veicolo CAV-Brawler. Funzionando come punto di rientro di squadra, permette agli alleati di spawnare accanto al veicolo, anche quando è pieno. Questo veicolo manovrabile di tipo IFV è dotato di un sistema di rilevamento attivo delle minacce e di un sistema di difesa ravvicinata che lancia granate in tutte le direzioni, eliminando le fila di fanteria nelle immediate vicinanze.

Nella Stagione 4 vedremo anche l'ultimo aggiornamento del sistema di classi, che assegna agli Specialisti una delle quattro classi classiche Assalto, Ingegnere, Ricognizione e Supporto. Il sistema di classi ridefinisce anche gli equipaggiamenti e le attrezzature a cui gli Specialisti avranno accesso, definendo un ruolo più strutturato e comprensibile per i giocatori. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi di vedere una versione rielaborata della mappa Abbandono nel corso della stagione, con una migliore visuale e visibilità, una varietà di coperture per migliorare il combattimento della fanteria, migliori punti di controllo, aree completamente nuove sulla mappa e altro ancora.