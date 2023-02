Questo nuovo sparatutto potrebbe trasformarsi in un grande Esport: ecco come iscriversi alla beta

A partire dal 7 marzo Embark Studios renderà accessibile per due settimane la closed beta di THE FINALS . Ambientato in un futuro distopico in cui uno show di combattimento virtuale è la forma di intrattenimento più seguita, questo sparatutto a squadre free to play realizzato da sviluppatori veterani di Battlefield e Call of Duty avrà un ambiente dinamico, altamente distruggibile e con molta libertà d’azione.

"Molti di noi in Embark creano sparatutto in prima persona da più di due decenni ma, proprio quando pensavamo di aver già esplorato tutto l’esplorabile, abbiamo scoperto il Sacro Graal degli sviluppatori" ha affermato Rob Runesson, produttore esecutivo di THE FINALS.

“Grazie alla gestione lato server di movimenti e della distruzione ambientale, quasi tutto in THE FINALS può essere demolito. Vogliamo dare nuova vita a un genere che è diventato abbastanza monotono e non vediamo l'ora di far provare ai giocatori THE FINALS, per capire se la pensano come noi e poter così continuare a migliorare l'esperienza di gioco prima del lancio”.

THE FINALS rimarrà in fase di sviluppo nel prossimo futuro e in questo periodo, grazie ai loro feedback, i partecipanti alla versione beta vedranno molti miglioramenti, modifiche e aggiunte. È un gioco che offre diverse funzionalità sperimentali e molte di queste richiederanno numerosi test prima di giungere alla loro forma definitiva.

Nella Beta i giocatori si sfideranno in di due luoghi iconici ricreati virtualmente: sui grattacieli nel cuore di Seoul e nella città vecchia del Principato di Monaco, sulle rive della Costa Azzurra. La beta offrirà anche un campo prova in cui i partecipanti potranno testare armi, gadget, libertà di movimento e, naturalmente, distruzione. Ci saranno partite casuali, tornei classificati e graduatorie che gli utenti potranno scalare. Durante le due settimane dell'evento i giocatori potranno sbloccare armi, gadget, tantissimi oggetti cosmetici e altro ancora.

Per avere la possibilità di entrare a far parte della prima ondata di giocatori della beta di THE FINALS, iscrivetevi a questo link su Steam e aggiungete THE FINALS alla vostra Lista dei desideri.