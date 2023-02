Il tesoro dell'Area Zero: tutto sui DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto e le altre novità

Nel corso dell'ultimo Pokémon Presents , The Pokémon Company ha annunciato le molte novità del franchise previste per il 2023. Ecco un breve riassunto degli aggiornamenti più interessanti che sono stati svelati: Il tesoro dell'Area Zero è il DLC in due parti per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in uscita in autunno, la Concierge Pokémon è una nuova serie Netflix di animazione in stop motion, il Pokémon Trading Card Game Classic è una collezione premium del GCC Pokémon e il dispositivo Pokémon GO Plus + è un nuovo hardware dedicato a GO

Inoltre, per festeggiare i fan di Pokémon di tutto il mondo in occasione del Pokémon Day, The Pokémon Company International ha mostrato un mosaico interattivo con la forma dell'emblematica Poké Ball. Il mosaico è composto dalle foto e dai video inviati dai fan in cui dimostrano la loro passione per il mondo Pokémon e fa parte di una campagna lunga un anno in cui tutti sono invitati a festeggiare Pokémon insieme.

Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International, ha affermato: "Il Pokémon Day è il giorno più emozionante dell'anno per gli Allenatori, e siamo onorati di festeggiare Pokémon insieme a tutti loro rivelando le novità in arrivo nel nostro franchise in continua evoluzione". Ha anche aggiunto: "Mentre invitiamo i fan a festeggiare Pokémon insieme nel 2023, le novità del brand riflettono la crescita dell'universo Pokémon e le varie modalità con cui continua ad avvicinarsi e a donare felicità alle persone di tutte le età e in tutto il mondo".

Le espansioni per Scarlatto e Violetto e le altre novità

Il tesoro dell'Area Zero: i DLC di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Le vendite a livello globale di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per console della famiglia Nintendo Switch hanno superato le 10 milioni di unità totali dopo solamente tre giorni dall'uscita mondiale (il 18 novembre 2022), numero mai raggiunto da nessun altro gioco per piattaforme Nintendo nello stesso lasso di tempo. Il tesoro dell'Area Zero permetterà ai giocatori di esplorare ulteriormente il mondo di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto con due nuove avventure. La Parte I: La maschera turchese è in arrivo nell'autunno 2023, mentre la Parte II: Il disco indaco è prevista per un periodo successivo, forse durante l'inverno.

Tsunekazu Ishihara, Presidente e AD di The Pokémon Company, ha affermato: "Siamo davvero grati del fatto che milioni di Allenatori in tutto il mondo hanno deciso di esplorare la vastissima regione di Paldea. In Il tesoro dell'Area Zero, andranno in gita a Nordivia, dove incontreranno nuovi Pokémon e personaggi interessanti. Il mio augurio è che questa nuova avventura faccia provare agli Allenatori la stessa emozione e la stessa felicità di quando hanno incontrato il loro primo Pokémon".

I giocatori possono utilizzare i dati di salvataggio esistenti di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto e proseguire la loro avventura in Il tesoro dell'Area Zero e la storia di questi contenuti scaricabili sarà ambientata al di fuori dei confini della regione di Paldea. Nella Parte I: La maschera turchese, i giocatori visiteranno Nordivia in gita scolastica, dove avranno l'occasione di unirsi a un progetto di studio all'aperto organizzato in collaborazione tra la loro accademia e un altro istituto. Nordivia è una terra dominata da una grossa montagna ai cui piedi vivono i suoi abitanti. È un luogo caratterizzato da pacifiche distese naturali con risaie e meleti. La gita avrà luogo mentre è in corso una festa che viene organizzata ogni anno a Nordivia in questa stagione, per cui le strade del villaggio saranno animate da venditori e banchetti. Qui i giocatori incontreranno nuovi amici e Pokémon mentre cercheranno di fare luce sui misteri che si nascondono dietro le leggende che si tramandano in questa terra.?

Nella Parte II: Il disco indaco, uno scambio studentesco li porterà a frequentare l'Istituto Mirtillo, una scuola gemellata con la loro accademia. Sarà quindi un racconto formato da due parti distinte, ma collegate da un'unica storia.? In entrambi i capitoli sarà possibile incontrare più di 230 Pokémon scoperti in altre regioni che però non sono apparsi in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Il totale include Pokémon che i giocatori potranno trasferire nella propria copia di gioco tramite Pokémon HOME o che potranno ricevere tramite scambio. Ci saranno anche nuovi Pokémon leggendari: Ogerpon apparirà nella Parte I: La maschera turchese, mentre Terapagos apparirà nella Parte II: Il disco indaco. Nella Parte I appariranno anche tre Pokémon chiamati Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. La gente del villaggio venera questi tre Pokémon come eroi per aver protetto Nordivia in passato, tanto da erigere delle statue di pietra che li raffigurano come gesto di gratitudine.

Effettuando l'acquisto di Il tesoro dell'Area Zero entro martedì 31 ottobre 2023, si riceverà un codice per ottenere un regalo speciale: uno Zoroark di Hisui con tre caratteristiche speciali. Questo Zoroark di Hisui conosce Cuccagna (che normalmente non può imparare nel gioco), Terascoppio, Livore e Congiura. Inoltre, ha l'Emblema Carisma ed è di teratipo Buio.

La concierge Pokémon

É in'arrivo una nuova serie animata nata dalla collaborazione con Netflix e intitolata La concierge Pokémon, una storia tutta nuova che espande l'universo Pokémon e che viene proposta con animazione in stop motion. La concierge Pokémon, sviluppata in collaborazione con dwarf studios, sarà ambientata nel Resort Pokémon e seguirà le vicende della concierge Haru e dei tanti Pokémon ospiti della struttura. È possibile dare un primo sguardo alla nuova serie grazie al trailer rilasciato oggi.

Pokémon Trading Card Game Classic

Il Pokémon Trading Card Game Classic è stato concepito come una collezione premium del GCC Pokémon destinata a durare, nata da una collaborazione tra The Pokémon Company, Creatures Inc. e lo studio di design nendo. Il set Pokémon Trading Card Game Classic contiene tutto l'occorrente per giocare al GCC Pokémon, tra cui mazzi pre-costruiti e accessori di gioco, il tutto caratterizzato da un design unico che rende questa collezione elegante e al contempo funzionale per un'esperienza di gioco a regola d'arte.

Pokémon Sleep e Pokémon GO Plus +

Pokémon Sleep, annunciato per la prima volta a maggio 2019, ha lo scopo di offrire un'esperienza divertente e stimolante in cui il tempo che i giocatori passano a dormire e l'ora in cui si svegliano influiscono sul gioco. Oggi è stato annunciato che l'uscita di Pokémon Sleep è prevista per l'estate 2023 per dispositivi iOS e Android. In collaborazione con il Professor Neroli (che studia gli stili di sonno dei Pokémon) e Snorlax, i giocatori condurranno delle ricerche sul modo di dormire dei Pokémon.

Il dispositivo Pokémon GO Plus + utilizza la tecnologia Bluetooth a bassa energia per connettersi ed essere utilizzato dalle app per smartphone Pokémon GO e Pokémon Sleep. In Pokémon GO, il Pokémon GO Plus + consente ai giocatori di lanciare automaticamente le Poké Ball. In Pokémon Sleep, il dispositivo può essere utilizzato insieme allo smartphone per monitorare il sonno. L'uscita del dispositivo Pokémon GO Plus + è prevista per il 21 luglio 2023.

Eventi in-game

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Da lunedì 27 febbraio a domenica 12 marzo 2023 si terrà un evento Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sarà possibile incontrare due Pokémon Paradosso appena scoperti: Acquecrespe apparirà in Pokémon Scarlatto e Fogliaferrea apparirà in Pokémon Violetto.

Pokémon GO

A partire dalle 16:00 ora italiana di lunedì 27 febbraio 2023, sarà possibile collegare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon GO. Il collegamento darà vita a nuove esperienze di gioco tra cui nuovi modi di interagire con Vivillon e Gimmighoul Forma Ambulante.

Pokémon UNITE

In occasione del Pokémon Day, il Pokémon leggendario Zacian scende in campo in Pokémon UNITE. Dal 27 febbraio 2023 al 26 marzo 2023, lanciando i singoli dadi ottenibili effettuando l'accesso (e in altri modi), i giocatori avanzeranno di una o più caselle. Completando delle missioni in ciascuna casella è possibile ottenere dei Gettoni avventura, i quali possono essere scambiati per ottenere la licenza Unite di Zacian. Inoltre, per celebrare il Pokémon Day, i giocatori possono usare il codice regalo POKEMONDAY per ottenere una Medaglia rinforzo d'oro di Zacian, che ha effetti utili nelle lotte.

Pokémon Café ReMix

Sprigatito, Fuecoco e Quaxly sono venuti in visita dalla regione di Paldea per unirsi a Pokémon Café ReMix. Partecipando all'evento attualmente in corso, sarà possibile scegliere uno dei tre Pokémon perché si unisca allo staff. Sarà anche disponibile un nuovo piatto ispirato alla loro regione, il Misto Paldea. L'evento "Nuovi arrivi da Paldea!" si terrà da lunedì 27 febbraio a venerdì 17 marzo 2023.

Pokémon Masters EX

In occasione del Pokémon Day e dei 3 anni e mezzo di Pokémon Masters EX, i giocatori possono ottenere degli speciali bonus d'accesso e nuove Unità master. Coloro che effettueranno l'accesso oggi riceveranno 3.000 gemme come regalo per i festeggiamenti. Inoltre, effettuando l'accesso nelle prossime settimane si possono ottenere ulteriori bonus, tra cui un Ticket dei Campioni e dei Ticket ricerche Unità.

Pokémon esports

I Campionati Mondiali Pokémon 2023 si terranno per la prima volta in Giappone, al PACIFICO Yokohama. The Pokémon Company International ha annunciato oggi le date dell'evento, che si terrà dall'11 al 13 agosto, e ha mostrato una speciale illustrazione che sarà protagonista nei vari punti di incontro di questo importantissimo evento competitivo. I giocatori si contenderanno il titolo di campione o di campionessa del mondo affrontandosi in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e in Pokémon UNITE.