Konami, un progetto "sociale" per la Coppa eFootball Italia

Solo un proplayer - La Coppa eFootball Italia, spiegano gli organizzatori, vuol proporre qualcosa di nuovo rispetto agli altri tornei che ruotano intorno al franchising eFootball. Similmente a quanto accade nella eFootball Championship Pro, le squadre saranno composte da tre giocatori, ma solo uno sarà un pro-player. Gli altri due saranno un giocatore selezionato delle giovanili dei club e un tifoso del club stesso. Quest’ultimo selezionato tramite il torneo Konamici, un torneo di qualificazione online che servirà a trovare il fan migliore per rappresentare il club. Si svolgerà da metà marzo ad aprile, quando inizieranno le fasi che coinvolgeranno i team. Di fatto ogni squadra che prenderà parte al torneo vedrà tra le proprie fila un calciatore delle squadre giovanili o parte delle community dei club coinvolti.

Esplorare le potenzialità del calcio giovanile – Konami, già impegnata in seminari rivolti alle squadre di calcio giovanili dei club partner. In questo contesto, l’azienda informa ed educa i partecipanti per far comprendere meglio il mondo degli esports e la loro portata e importanza. In questi mesi, Konami Digital Entertainment B.V. ha, quindi, coinvolto le squadre giovanili in una serie di workshop dedicati. Il contesto ideale per esplorare le grandi potenzialità di un settore costantemente in fermento e la cui crescita pare non volersi arrestare. In questa sede in partecipanti hanno potuto sfidarsi a eFootball per decidere chi avrebbe poi partecipato alla Coppa eFootball Italia.

Il ruolo di Open Fiber – Il contributo di Open Fiber è pensato proprio per portare avanti questo progetto, diventando il partner numero uno di Konami Digital Entertainment B.V per la Coppa eFootball Italia, nonché sponsor ufficiale. Open Fiber contribuirà anche al montepremi pensato per la creazione di una gaming zone multimediale installata nelle strutture del club vincitore.