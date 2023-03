Monster Energy Supercross 6: la recensione del gioco italiano sulle moto da cross

Anche se uno sport, o un motorsport , non è molto seguito nel nostro paese, questo non vuol dire che la sua versione in digitale non possa regalarvi più di qualche sorriso se siete appassionati delle dueruote. Stiamo parlando di Monster Energy Supercross - the Official Videogame 6 , ultimo capitolo della serie di videogiochi made in italy con protagonisti le moto da cross più spettacolari dei campionati americani.

Se siete abituati ai titoli da pista o alle esperienze su asfalto, allora Supercross 6 vi regalerà una meritata boccata d'aria fresca grazie alle sue montagne di fango. Il vostro primo impatto con il mondo delle moto da cross competitive sarà in compagnia di Jeremy McGrath, vera e propria leggenda del Supercross con sette vittorie mondiali. Lui vi spiegherà il funzionamento del campionato, della moto e dello sport in generale facendovi gareggiare in alcune gare di prova per capire il livello di difficoltà più adatto a voi.

Da questo punto di vista Milestone ha fatto davvero un ottimo lavoro nello scomporre le varie componenti della guida di una moto da cross e rendendole tutte personalizzabili. Gli aiuti alla guida, poi, hanno permesso anche a dei novizi come noi di divertirci parecchio tra sgasate e salti, per poi iniziare il lento processo di apprendimento dell'impatto che ha ciascun parametro sulla moto. I fan della saga non hanno nulla da temere, gli aiuti ci sono e sono tanti ma questo resta un gioco per veri hard core del motocross che potranno aggiustare in modo dinamico persino la distribuzione del peso sulla motocicletta durante un salto.

Essendo un'uscita annuale potete aspettarvi tutti i contenuti su licenza tipici di questi giochi come i piloti (riprodotti fedelmente tutti e 80), i 17 circuiti e le 29 moto, divise nelle due classi 250 e 450. Il campionato che fa da modalità carriera è la classica scalata alle divisioni che comincia con le moto meno potenti per poi arrivare alla categoria più prestigiosa (le 450) per cercare di diventare il numero uno al mondo. Per dare un po' di varietà al gioco, quest'anno Milestone ha inserito la nuova modalità Supercross Park dove ci si può allenare per migliorare i propri trick e sbloccare qualche abilità in più dal solito albero. Gli fa compagnia la modalità Rhythm Attack in cui sfidare uno contro uno il proprio avversario su un lungo rettilineo pieno di dossi e salti.

Il multiplayer, da quest'anno con cross play, è dove i fan passeranno la maggior parte del tempo dopo aver ripreso la mano con il sistema di guida aggiornato e dove potranno sfidare amici e altri motociclisti nelle partite classificate. Vero e proprio classico di questo gioco, in questo sesto capitolo fa il suo ritorno anche l'editor dei tracciati per poter creare le proprie piste personalizzate. Quello che è stato il problema principale dei capitoli precedenti, però, anche in questo sesto Supercross non viene davvero risolto: l'intelligenza artificiale degli avversari. Sì, è uno sport in cui ci si prende a sportellate, ma a volte la reazione degli altri concorrenti a una buona guida o a una performance penosa è un po' troppo esagerata. Curve tagliate a velocità disumane, collisioni che hanno rovinato i nostri tempi e improvvisi rallentamenti nelle moto degli avversari ci hanno fatto perdere un po' della magia ma capiamo il difficile bilanciamento tra gli aiuti alla guida e la soddisfazione di chi gioca.

Nel complesso, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 è un'ottima esperienza per novizi e veterani delle moto da cross che regalerà più di qualche sorriso a chi deciderà di giocarla. Milestone si riconferma maestra delle due ruote e non possiamo che augurarle di continuare questa serie di ottimi titoli che riaffermano l'Italia sulla scena internazionale della simulazione motoristica.