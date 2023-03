Pokémon Unite: ecco come usare Goodra il nuovo Pokémon difensore

Pokémon Unite aveva bisogno di un vero tank e gli sviluppatori glie ne hanno appena dato uno bello grosso. Parliamo di Goodra , l'ultimo personaggio giocabile del MOBA dei mostri portatili che ha da poco fatto il suo debutto. Dopo qualche giorno con lui nelle partite veloci e classificate, eccoci con una guida completa per capire se è il personaggio giusto per voi, quando usarlo, come usarlo e con che build.

Goodra è l'ottavo difensore di Pokémon Unite e rappresenta l'epitome di questo ruolo: le altissime statistiche di difesa e un kit tutto incentrato a non andare KO vengono controbilanciate dai deboli attacchi e da un'efficacia limitata al corto raggio. Quando c'è da sopravvivere, però, non potrete scegliere un campione migliore di Goodra perché la sua abilità di restare in vita anche a fronte di molti danni non ha eguali nel roster dei Pokémon disponibili.

Il vostro gameplay dovrà concentrarsi tutto (o quasi) sull'attivare l''abilità Viscosità di Goodra perché gli fa recuperare PS e allo stesso tempo rallenta gli avversari. Quando Goodra subisce o sferra un attacco, c'è una certa probabilità che sparga della bava appiccicosa attorno a sé. La bava infligge danni agli avversari e riduce per un po' la loro velocità di movimento grazie all'effetto rallentante di Viscosità. Questo può accumularsi fino a quattro volte per ogni Pokémon avversario. Quando Goodra entra nell'erba alta, poi, recupera PS in modo continuo finché non attacca o finché non esce dall'erba alta. Tra un'attivazione e l'altra dell'effetto di recupero PS, però, deve passare un po' di tempo.

In virtù di questa abilità, Goodra dà il meglio di sé negli scontri di gruppo in cui fa da vera e propria spugna per assorbire i danni fatti dai nemici. Ogni volta che viene colpito aumentano le probabilità che la sua abilità Viscosità si attivi andando così a rallentare gli avversari e dando ai suoi compagni di squadra specializzati nel danno una finestra in cui colpire massimizzando il loro impatto. Meglio evitare la corsia centrale con Goodra, su quella in alto o in basso e insieme a un alleato questo difensore si trasforma in una fortezza inamovibile che è davvero accogliente per i nuovi giocatori e un'arma letale nelle mani dei veterani.

Goodra: analisi del kit

Per comprendere al meglio come usare questo Pokémon abbiamo deciso di approfondire tutte le componenti del suo kit in modo tale da poter creare build sinergiche con i suoi punti di forza.

Mosse fino al livello 3 (Goomy)

Bolla

Goomy si rifugia in una bolla, che gli fa da scudo per un po'. Quando l'effetto dello scudo svanisce, o se la mossa viene usata di nuovo, la bolla esplode, infliggendo danni ai Pokémon avversari nelle vicinanze e riducendone la velocità di movimento.

Azione

Goomy si lancia alla carica contro un avversario, infliggendogli danni e lanciandolo in aria. Se Azione va a segno, Goomy sobbalza, atterrando leggermente più indietro.

Mosse livello 5 (Sliggoo)

Fanghiglia

Sliggoo crea un getto di fango attorno a sé, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e attivando su di loro un effetto che riduce per un po' i danni che infliggono. Se Sliggoo infligge danni con questa mossa, la sua Difesa e la sua Difesa Speciale aumentano per un po'. Questo effetto può accumularsi fino a quattro volte. Fanghiglia può essere potenziata per far aumentare ulteriormente la Difesa e la Difesa Speciale di Sliggoo quando la mossa infligge danni agli avversari.

Dragopulsar

Sliggoo emette un'onda d'urto nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti. Se il centro dell'onda d'urto colpisce i Pokémon avversari, gli infligge ancora più danni e fa recuperare PS a Sliggoo. I PS vengono recuperati anche quando Dragopulsar infligge danni ad avversari rallentati dall'effetto di Viscosità. Quando viene potenziata, Dragopulsar fa recuperare ancora più PS a Sliggoo se gli avversari colpiti dal centro dell'onda d'urto sono rallentati dall'effetto di Viscosità.

Mosse livello 8 (Goodra)

Vigorcolpo

Goodra agita violentemente i suoi lunghi corni nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e riducendone la velocità di movimento. Se la mossa colpisce avversari lontani, Goodra li attira verso di sé. Quando la versione potenziata di Vigorcolpo va a segno, infligge l'effetto rallentante di Viscosità.

Acidobomba

Goodra attacca un avversario con un acido altamente corrosivo, infliggendo danni a tutti gli avversari nell'area d'effetto attorno al bersaglio e diminuendone la velocità di movimento. Se Acidobomba è utilizzata di nuovo, Goodra si lancia alla carica nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari che colpisce. Se con la carica colpisce un Pokémon avversario precedentemente segnato dall'acido corrosivo, lo lancia in aria e infligge danni anche agli avversari nelle sue vicinanze. Quando Acidobomba viene potenziata, infligge l'effetto rallentante di Viscosità ai Pokémon avversari che hanno subito danni dall'acido altamente corrosivo o dalla carica.

Mossa Unite - Pioggia Rinvigorente

Goodra fa cadere attorno a sé della pioggia che gli fa recuperare gradualmente i PS. Mentre Pioggia Rinvigorente è attiva, tutti gli attacchi base del Pokémon diventano attacchi potenziati.

Goodra: build Dragopulsar

Usando Dragopulsar come architrave, abbiamo messo insieme una build che riesce a far infliggere qualche danno discreto a Goodra andando ad amplificare sempre e comunuque le sua abilità di recupero dei PS e di assorbimento dei danni nemici.

Mossa primaria: Dragopulsar

Mossa secondaria: Acidobomba

Strumento Assegnabile: Bandana/Conchinella/Svaiocchiali

Strumento Battaglia: Cura totale

L'idea è di usare Acidobomba come mossa di apertura a cui far seguire Dragopulsar per infliggere danni e recuperare vita, il tutto cercando di far attivare Viscosità il più spesso possibile. Così facendo rallenterete, debufferete e danneggerete i vostri nemici recuperando anche Punti Salute per assorbire i danni avversari.

Goodra: build Fanghiglia

Questa seconda build abbandona completamente il danno per concentrarsi sul ruolo di difensore e protettore di Goodra massimizzando l'impatto dei suoi effetti passivi e rendendo questo Pokémon quasi immortale.

Mossa primaria: Fanghiglia

Mossa secondaria: Vigorcolpo

Strumento Assegnabile: Bandana/Bitorzolelmo/Biscotto Heos

Strumento Battaglia: Cura totale

Qui non solo con Fanghiglia andiamo a far calare le statistiche di attacco degli avversari ma potenziamo la difesa e la difesa speciale di Goodra e rallentiamo i nemici con Vigorcolpo trasformandoci in un muro impenetrabile. L'idea, visti anche i bassissimi cooldown di queste mosse è di tirare a sé gli avversari con Vigorcolpo e danneggiarli con Fanghiglia per fermare ogni tentativo di assalto nemico.

Ora avete tutto quello che vi serve per sfruttare al meglio Goodra, il nuovo tank destinato a dominare il meta di Pokémon Unite. Sarà certamente la nemesi di ogni Buzzwole main perché essendo quest'ultimo un Pokémon che ha bisogno di avvicinarsi molto ai suoi obiettivi per essere efficace, se si ritroverà immerso nella viscosità i suoi attacchi perderanno molto impatto. Decidueye, invece, sarà il couter migliore possibile contro un buon Goodra perché i suoi attacchi dalla distanza e le sue mosse per ridurre la difesa avversaria metteranno questo lento monolite in difficoltà.

