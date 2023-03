Neymar disperato: vuole assolutamente giocare al nuovo Counter Strike

Siamo al lavoro per portarvi un approfondimento che spieghi al meglio tutte le novità che arriveranno con Counter Strike 2 che Valve ha appena annunciato. Nel frattempo, però, sempre più persone vogliono avere accesso al gioco che, insieme all'annuncio, ha reso disponibile un Test Limitato solo su invito per alcuni professionisti ed esperti.

A dimostrazione dell'impatto del gioco e del suo seguito in tutto il mondo, si stanno moltiplicando le richieste di professionisti e fun di accedere alla preview di Counter Strike 2 e tra loro c'è persino Neymar Jr il giocatore stella del Paris Saint Germain e del Brasile. "Mandatemi CS2 eddai, non vi ho mai chiesto niente" si legge in un suo tweet.

manda pro pai o CS2 @counterstrike

Nunca te pedi nada — Neymar Jr (@neymarjr) March 22, 2023

Neymar è uno dei volti più famosi tra i non professionisti di Counter Strike Perché nelle sue stream il titolo Valve è stato più volte protagonista. Il calciatore ha giocato in compagnia di professionisti come shox e ZywOo per cui non è esattamente un novizio della scena competitiva. Lui e milioni di altri utenti vorrebbero accesso al sequel in stile Blizzard di Counter Strike: Global Offensive (che sarà un aggiornamento gratuito ma che rivoluzionerà moltissimi aspetti del gioco come il tickrate e le smoke) perché consente di provare in anteprima molte delle funzioni che arriveranno nel gioco questa estate.

Solo pochi professionisti hanno avuto accesso all Test Limitato di Counter Strike 2 tra cui Shroud e Pimp ma è possibile essere invitati anche se non si hanno migliaia di ore nel gioco come loro. Per ricevere un invito vi basterà leggere la nostra guida, incrociate le dita!