Street Fighter 6: la prima sarà in Sud Africa

Come di consueto, i giocatori si sfidano all’interno di una vera e propria gabbia, costruita questa volta all’interno dell’Università di Pretoria che vanta una capacità di 1.000 spettatori. In palio 50.000 € di montepremi con 15 giocatori direttamente invitati dagli organizzatori e un posto invece disponibile per il vincitore del Last Chance Qualifier. A supportare l’evento ci sarà inoltre Agon by Aoc, uno dei più importanti brand al mondo nel settore dei monitor da gaming.

La prima volta del Red Bull Kumite in Africa, o quasi

Non è un vero e proprio debutto per l’esports di Street Fighter in Africa, considerato che appena poche settimane fa a febbraio 2023 si è disputato a Lagos, in Nigeria, il torneo nazionale del Kumite. È tuttavia la prima volta che le finali mondiali sbarcano in Africa. Dal 2015 al 2018 si è sempre disputato a Parigi, prima di iniziare un lungo cammino che lo ha portato in Giappone nel 2019, a Londra e Las Vegas nel 2021 e infine a Pretoria, Sud Africa, in questo 2023.

Nell’ultima edizione del 2021 a Londra aveva trionfato Nathan “Mister Crimson” Massol nella finale vinta contro Derek “iDom” Ruffin. A Las Vegas, invece, qualche mese più tardi la corona era andata in mano a Benjamin “Problem X” Simon, uscito vittorioso dalla sfida adrenalinica con Sim “NL” Gun.