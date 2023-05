Conv/ergence: a League of legends Story centra il bersaglio - la recensione

Siamo tutti rimasti con il fiato sospeso negli ultimi istanti di Arcane , la serie animata di Netflix che ha dimostrato che i videogiochi possono aprirsi ai media tradizionali. Ora Riot Games ha fatto uscire un nuovo titolo che, ancor più dei precedenti, sembra fatto apposta per chi non vuole aspettare l'arrivo della seconda stagione. Parliamo di Conv/rgence: a League of Legends Story , un action platformer in 2D con protagonista Ekko , un campione di LoL che vediamo anche in diverse puntate di Arcane.

Il gioco non vuole rivoluzionare il suo genere ma non ne ha bisogno. Le meccaniche presenti sono ispirate al campione di League e le possibilità offerte dall'esperienza sono assolutamente in linea con altri ottimi titoli del genere come Hollow Knight. Quello che rende Conv/rgence davvero speciale è che si tratta, meccanicamente, di un ottimo titolo con una storia nello sfaccettato mondo di LoL. Questa è la ricetta del successo di Riot Forge (che abbiamo analizzato nel dettaglio qui) che con questo titolo fa di nuovo centro perché non ha bisogno di stravolgere un genere o proporre una storia mozzafiato, per fare un bel gioco, gli basta espandere l'universo narrativo di LoL con meccaniche solide e una progressione regolare.

In Conv/rgence vestirete i panni di Ekko mentre cerca di sventare un piano ordito da una potente famiglia di Piltover per creare delle versioni sintetiche dei magici cristalli azzurri che vediamo anche in Arcane. La produzione di questi cristalli sintetici, però, è stata affidata a una famiglia di baroni chimici di Zaun, i Poingdestre, che ha deciso di intascarsi i soldi e aprire la propria fabbrica. Le vicende del gioco iniziano quando la struttura che ospita la linea di produzione esplode collassando su una parte della città ed Ekko va a investigare. I colpi di scena nel gioco non sono tantissimi quindi ci fermeremo qui nel raccontarvi le premesse narrative ma sappiate che in Conv/rgence vi aspetta una storia che metterà l'iconico personaggio di LoL davanti a scelte difficili e vi farà esplorare i bassifondi che Arcane ci ha insegnato ad amare.

Dal punto di vista del puro gameplay, Conv/rgence ha il classico impianto da action platformer con un set di abilità che oltre a combattere servono ad esplorare. Più progredirete nella storia, più abilità di movimento e combattimento sbloccherete permettendovi, così, di accedere ad aree della mappa prima irraggiungibili. Quello che ci è piaciuto di più di questo gioco è che la sua progressione è un ibrido tra videogioco lineare, e titolo open world alla Hollow Knight. Il backtracking c'è ma è sempre opzionale ed è legato esclusivamente ai collezionabili del gioco, in questo modo chi vuole tirare dritto e scoprire come prosegue la storia potrà farlo affrontando (quasi) sempre livelli sempre nuovi mentre chi vuole esplorare meglio la Zaun di Conv/rgence ha lo spazio e il tempo per farlo.

Dal punto di vista tecnico ci troviamo davanti a un titolo praticamente impeccabile con input precisi e una progressione nelle abilità che premia i perfect parry (quindi le schivate fatte al momento giusto) con finestre di danno più ampie e con la possibilità di rispedire i proiettili al mittente. Non sarebbe un videogioco con protagonista Ekko, poi, senza un po' di sana manipolazione temporale e se l'abilità di "stasi" che rallenta gli oggetti si spiega da sola, un discorso a parte va fatto per la possibilità di riavvolgere. Questa meccanica è perfetta per un platformer, come ci ha dimostrato Prince of Persia e le Sabbie del Tempo troppi anni fà, perché ogni errore sia nell'esplorazione che nel combattimento può essere aggiustato. Le cariche sono limitate in base al livello di difficoltà scelto che va anche a influire sulla salute dei nemici e la frequenza dei loro attacchi. In questo gioco potrete esplorare, combattere e progredire senza ostacoli o rallentamenti artificiali con la consapevolezza che una nuova abilità o un nuovo strumento di distruzione sono sempre dietro l'angolo. I combattimenti contro gli altri campioni iconici di LoL come Jinx, poi, sono la ciliegina di una torta davvero appetitosa.

Due terzi della community dei videogiocatori ha tra i giochi più attesi per il prossimo futuro Hollow Knight Silksong, l'attesissimo sequel dell'ormai classico dei metroivania. Se anche voi, come noi, non ne potete più di aspettare, sappiate che troverete in Conv/rgence un'ottima distrazione e una storia capace di acchiappare anche chi non è un fan sfegatato del mondo di Runeterra. In conclusione, non possiamo che promuovere a pieni voti questo gioco che, grazie a un sapiente mix di citazioni e spiegazioni per i nuovi arrivati, riesce a mescolare un'esperienza di ottimo combat/platforming con una storia avvincente e accattivante e con un finale che vi lascerà davvero sorpresi.