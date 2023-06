Tekken: un italiano tra i migliori al mondo

Per Daniel Madonia, già conosciuto a livello internazionale grazie al suo secondo posto all’Iesf World Esports Championships 2022, è stato un torneo decisamente positivo in cui va registrata anche la vittoria al secondo turno di loser bracket contro il giapponese Chikurin, campione del mondo nel 2019. “Questa vittoria trasforma un talento in certezza confermandolo tra i migliori giocatori a livello mondiale”, hanno commentato dalla federazione. La sconfitta è arrivata solo nella semifinale di Loser Bracket contro il tailandese Book.

La stella del Pakistan

A vincere il torneo è stato invece il pakistano Arslan "Arslan Ash" Siddique, icona mondiale di Tekken che nel 2022 aveva strappato proprio al nostro Madonia il titolo dell’Iesf. In finale Arslan Ash si è fatto superare dal coreano Bae "Knee" Jae-Min, prima di vincere per 3-0 la “seconda” finale dopo il bracket reset. Siddique non è solamente un giocatore di Tekken ma un vero e proprio simbolo nazionale per il Pakistan che in lui vede un punto di riferimento nelle competizioni esports.

Non solo Danielmado

Il Combo Breaker è inoltre inserito all’interno del circuito del Tekken World Tour, il circuito ufficiale. All’edizione 2022, conclusasi pochi mesi fa nel 2023, un altro italiano, Joshua “Ghirlanda” Bianchi, aveva ottenuto un’altra storica Top 4. Da poco entrato nella squadra dei Falcons, Ghirlanda era presente anche a Chicago, sconfitto proprio da DanielMado in uno sfortunato derby per i colori italiani.

Prossima tappa: Dubai

Daniel è stato inoltre l’unico giocatore del Vecchio Continente in Top 4, come sottolineato dalla stessa Fita: “Attualmente Daniel è il giocatore europeo con la posizione più alta nel ranking, trovandosi solo dietro ai maestri del gioco provenienti dalla Corea del Sud e dal Pakistan. Questa straordinaria performance al Combo Breaker rappresenta un solido punto di partenza per il progetto eFITA”. Sotto contratto con gli Hg Esports, il prossimo appuntamento per DanielMado sarà Dubai per lo Slash N Dash Emirates Showdown di inizio giugno.