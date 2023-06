Warzone 2 Stagione 3: i migliori loadout

Il miglior loadout per l'M13B nella Stagione 3 di Warzone

Questo fucile risulterà familiare agli amanti del primo Warzone e del Modern Warfare uscito nel 2019. Ottenerlo è un po' rognoso perché vi costringerà ad andare nella DMZ, uccidere il chimico nella zona di radiazione ed esfiltrare con la sua arma, proprio l'M13B. Rispetto alla sua variante del precedente capitolo, però, la versione di Warzone 2 ha un po' più di rinculo e un po' meno danni ma con questi accessori dovreste riuscire a riportarlo alle sue vecchie glorie. Con questi accessori vogliamo migliorare la direzione del rinculo e aumentare la distanza a cui l'arma fa il massimo dei danni per trasformare questo fucile d'assalto in un mostro di versatilità che vi darà una gran mano a conquistare la vittoria.

Volata: Echoless-80

Canna: 14″ Bruen Echelon

Mirino: Cronen Mini Pro

Sottocanna: FTAC Ripper 56

Impugnatura: D37 Grip

Il miglior loadout per l'HCR 56 nella Stagione 3 di Warzone

Al Mazra è una mappa in cui dominano le lunghe distanze. Molti scelgono un Kastov 762 o un TAQ 56 per colmarle ma c'è una LMG che può fare di meglio, è l'HCR 56. Con la sua direzione del rinculo controllabilissima e una gettata ottima in cui il danno resta consistente, quest'arma è una fidata alleata tanto nelle medie distanze quanto nelle situazioni più frenetiche in cui bisogna scaricare interi caricatori addosso a un gruppo di nemici. Questo loadout punta a massimizzare la stabilità e la velocità dei proiettili proprio per colpire forte sulle medie distanze.

Volata: Sakin Tread-40

Sottocanna: Commando

Mirino: AIM OP-V4

Munizioni: 5.56 Alta Velocità

Impugnatura: STIP-40 Grip

Il miglior loadout per il Cronen Squall nella Stagione 3 di Warzone

Le medie-lughe distanze regnano sovrane nella terza stagione di Warzone quindi per noi è stato naturale virare su un fucile tattico per concludere questa lista. Nuovo arrivato nel gioco, il Cronen Squall ha un solo grande difetto: ha molto rinculo. Con questo loadout, però, potrete minimizzarlo e sfruttare il danno esagerato che questo fucile riesce a fare.

Volata: Polarfire-S

Canna: LR6.8 22″

Mirino: AIM OP-V4

Sottocanna: FTAC Ripper 56

Munizioni: 6.8 High Velocity