Fifa 23: ecco il team of the season della Serie A

EA Sports e Lega Serie A hanno appena annunciato l’EA Sports FIFA 23 – Serie A Team of the Season, ora disponibile in- game. Gli undici migliori interpreti del campionato sono stati selezionati, partendo da una lista iniziale di 45 giocatori, attraverso una votazione che ha tenuto conto al 50% delle preferenze espresse dai tifosi, mentre l’altro 50% è stato composto dalle scelte di una giuria di Direttori di testate giornalistiche sportive, basate su criteri di merito sportivo e di correttezza sul terreno di gioco.