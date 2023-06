Naafiri: tutte le abilità del nuovo personaggio di LoL

Il nuovo campione di League of Legends appena presentato da Riot Games è un misto di abilità simili ad alcuni personaggi già esistenti su LoL ma che sono stati resi peculiari per Naafiri, il Darkin intrappolato nella lama. Una divinità che questa volta, anziché legarsi a una persona, si è legata a un animale, anzi a diversi animali: un branco, per l’esattezza, guidati dalla loro capobranco.

Le abilità di Naafiri

Motivo che porta le abilità di Naafiri a esplorare proprio l’idea di branco e di muoversi tutti insieme. Le abilità, di cui parleremo tra poco, dipingono il ritratto di un campione “assassino”, ovvero dagli alti danni in poco tempo. Ottimale per la corsia centrale, l’esecuzione appare non troppo semplice ma di certo non complessa come per altri personaggi appartenenti alla stessa categoria.

Passiva - We Are More

Naafiri evoca dei compagni di branco che attaccano gli obiettivi dei suoi attacchi o delle sue abilità.

Q - Darkin Dagger

Naafiri scaglia fino a due pugnali. Se l’obiettivo ha un sanguinamento, questa abilità infligge danno bonus e sanguinamento bonus. Il branco salta verso l’obiettivo colpito.

W - Hound’s Pursuit

Naafiri e il branco scattano verso un nemico, arrestandosi al primo campione colpito e infliggendo danno.

E - Eviscerate

Naafiri scatta e danneggia i nemici in un’area, richiamando a sé il branco e curandoli del tutto.

R - The Call of the Pack

Naafiri potenzia il proprio branco e richiama a sé altri compagni, ottenendo un incremento di velocità, visione e uno scudo quando attacca un campione. Sul primo campione nemico eliminato, tutti gli effetti sono refreshati.