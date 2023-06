Olimpiadi ed esports: il connubio è realtà

Lo scorso novembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che Singapore avrebbe ospitato la prima Settimana Olimpica Esports (OEW) nel giugno del 2023. L'OEW è progettata per supportare lo sviluppo dell’esports all'interno del Movimento Olimpico e per interagire con la community del gaming a livello competitivo.

I GIOCHI SCELTI

Non è la prima volta che Singapore fa da apripista ospitando un nuovo evento CIO, dopo aver accolto anche i Giochi Olimpici Giovanili inaugurali di Singapore 2010. Cosa c'è, intanto, da sapere sull'OEW? Le finali delle Olympic Esports Series saranno ovviamente il momento clou dell’evento. Dieci giochi sono stati scelti dalle federazioni internazionali per rappresentare il loro sport all'OES. I player hanno affrontato eventi di qualificazione nei vari giochi da marzo. C’è tanta curiosità, ovviamente, per i videogiochi scelti. Dal tiro con l’arco con Tic-tac Bow fino al baseball con Wsbc eBaseball: Power Pros, passando per gli scacchi (Chess.com), il ciclismo (Zwift) e la danza (Just Dance). A chiudere il quadro ci penseranno la vela (Virtual Regatta), il taekwondo (Virtual Taekwondo), il Tennis (Tennis Clash) e il motorsport (Gran Turismo).

CAOS FORTNITE

Merita un capitolo a parte, invece, Fortnite. Le polemiche non sono mancate negli ultimi mesi, vista l’assenza di titani come League of Legends o Counter Strike, con quest’ultimo che avrebbe potuto prendere il posto del titolo di Epic Games. "Per noi la cosa più importante è che i giochi che scegliamo (o una loro specifica modalità) riflettano i valori del Comitato Olimpico", ha detto Kit McConnel, Director of Sports del CIO. "Sparare è un’attività che fa parte delle olimpiadi e se c’è un gioco che lo riflette, per esempio sparando a dei bersagli, non vediamo ostacoli a una possibile integrazione. Ovviamente sparare a delle persone o uccidere degli altri esseri umani come succede negli sparatutto va contro i nostri valori olimpici e non potrà essere integrato nelle Esports Series". La violenza, seppur virtuale, rappresenta una discriminante e il CIO ha deciso di affidare a Fortnite il tiro sportivo.

I PREMI

I finalisti delle Olympic Esports si contenderanno il titolo di Olympic Esports Series Winners, mentre negli scacchi il primo titolo di Master degli scacchi alle Olympic Esports Series di Singapore. Oltre alle finali dei dieci giochi, l'OEW presenterà anche il meglio degli sport virtuali, tra cui esibizioni delle ultime innovazioni, sessioni educative e partite di esibizione in altri giochi. Durante l’evento, inoltre, ci sarà una zona free-to-play in cui i partecipanti potranno cimentarsi. Oltre alle competizioni ufficiali, infine, spazio anche per alcune esibizioni di videogiochi come Rocket League, Tennis Tavolo Virtuale, Arena Games Thriathlon, Street Fighter 6 e Nba 2K23.

COME SEGUIRE L’EVENTO

L'OEW 2023, dunque, proverà metterà in mostra il meglio degli sport virtuali. Questo evento inaugurale, creato dal CIO in collaborazione con il Ministero della Cultura, della Comunità, della Gioventù e dello Sport di Singapore e il Comitato Olimpico Nazionale di Singapore, si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2023 presso il Suntec Conference and Exhibition Centre. Tutte le emozioni delle finali, oltre che in presenza, saranno trasmesse in streaming a livello globale su Olympics.com e sui canali social di Olympics.