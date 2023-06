Obrun e Montaxer firmano l’impresa: saranno ai Mondiali 1v1 di Fifa 23

Sette italiani ai nastri di partenza. Due pass in tasca per Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed e Andrea "Montaxer" Montanini del Genoa, che superano i Playoff delle Fifa Global Series e centrano la qualificazione alla FIFAe World Cup, il Mondiale di Fifa 23 che si gioca in modalità uno contro uno. I due player italiani si contenderanno, dunque, il titolo in Arabia Saudita dal 16 al 19 luglio.

MONTAXER DA IMBATTUTO

Percorso netto per Andrea “Montaxer” Montanini, bravo ad evitare del tutto la trappola del Lower Bracket, fatale per gli altri italiani in corsa. Eppure, l’inizio non è stato dei migliori, con Julien "Fouma" Perbal del Lorient che nel primo match dei Playoff ha battuto Montanini di misura per 2-1. La reazione, però, è stata immediata: un 4-0 senza appello nella gara di ritorno. Il giocatore del Genoa anche nel turno successivo ci ha messo un po’ per carburare. Il suo avversario, Antonio "AntonioRadelja" Radelja, si è imposto 2-1 nella gara di andata. Montaxer non ha perso la calma e ha trascinato la contesa ai rigori dopo l’1-0 tra tempi regolamentari e supplementari. L’epilogo dagli undici metri è stato dolce, con il successo per 4-2 che ha chiuso ogni discorso in chiave Mondiale.

TRIS DI OBRUN

Dopo FIFAe Club World Cup e FIFAe Nations Cup, Francesco “Obrun” Tagliafierro cala il tris e si qualifica per il secondo anno consecutivo alla FIFAe World Cup. Qualche passaggio in più per il player di Exeed, passato dal Lower Bracket. La sconfitta per 6-4 (2-3; 2-3) contro Dan "Stingray" Ray nel secondo turno, infatti, ha scombinato i suoi piani. Accusato il colpo, tuttavia, Obrun ha rimesso in ordine tutte le tessere del puzzle in ordine, superando prima Francisco "Blastyck" Vallejo 7-3 (3-0; 4-3) e successivamente Karim "Karimisbak" Rmaiti 1-0 (1-0; 0-0) in un derby fratricida.

LE DICHIARAZIONI

“È veramente fantastico – ha ammesso Obrun -, partecipare al Mondiale di Fifa per il secondo anno consecutivo conferma il livello che sono riuscito a raggiungere. Sarà sicuramente un periodo molto intenso, visto che sarò protagonista sia alla FIFAe Club World Cup con Francesco Allocca che alla FIFAe Nations Cup con la eNazionale. Sono felice, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Bisogna rimanere concentrati. Ci toglieremo grandi soddisfazioni, ne sono certo”. Concetti ribaditi anche da Nello “Hollywood285” Nigro, che accompagnerà Obrun in tutte le competizioni: “Bisogna dare tutto - le parole del coach di Exeed e della eNazionale - e non dobbiamo farci trovare impreparati. Saranno settimane intense, ma vogliamo fare bene ed essere competitivi”.

GLI ALTRI ITALIANI

Niente da fare, intanto, per gli altri italiani in gara. Il percorso di Lucio “HHzers” Vecchione, Daniele “Danipitbull” Pinto, Raffaele "Er_Caccia98" Cacciapuoti e Francesco “Virgil” Allocca alla pari di Karim "Karimisbak" Rmaiti (già citato in precedenza, ndr) si è concluso nel Lower Bracket. Il bicchiere, in ogni caso, per i giocatori è comunque mezzo pieno. Ancora una volta l’Italia di Fifa è riuscita a guadagnarsi le luci della ribalta. In un panorama esports che non ci vede grandi protagonisti nelle competizioni mondiali di altri titoli, Fifa rappresenta un unicum da preservare.