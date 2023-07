Kobe Bryant stella di copertina di NBA 2K24

2K ha appena annunciato che Kobe Bryant , 18 volte All-Star, 5 volte Campione NBA, 2 volte MVP Finals, 2 volte Medaglia d’oro Olimpica, miglior realizzatore di tutti i tempi dei Los Angeles Lakers e membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, sarà l'atleta di copertina di NBA 2K24 Kobe Bryant Edition e Black Mamba Edition. NBA 2K24 sarà disponibile in tutto il mondo l'8 settembre su tutte le piattaforme e sarà compatibile con il cross play per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

"Celebrando i 25 anni di NBA 2K con Kobe Bryant, ricordiamo la sua eredità e l'impatto generazionale che ha avuto sul gioco del basket", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Mentre lasciamo il segno nella storia del franchise, NBA 2K24 guarda al futuro per portare un salto innovativo nella tecnologia e introdurre caratteristiche richieste dalla community, come il cross play".

Per celebrare il ritorno di Kobe sulla copertina di NBA 2K, i giocatori potranno canalizzare la mentalità del Mamba che è in loro nella nuovissima modalità Mamba Moments, dove ricreare alcune delle performance più accattivanti di Kobe e progredire nel suo viaggio da giovane fenomeno a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Inoltre, NBA 2K24 introdurrà ProPLAY, una nuova e rivoluzionaria tecnologia che trasporta i video NBA direttamente nel gameplay di NBA 2K24. ProPLAY offre animazioni e movimenti presi direttamente dal campo NBA per raggiungere un grande realismo su PS5 e Xbox Series X|S.

NBA 2K24 offrirà tre edizioni del gioco in diversi formati sia digitali che fisici: una Kobe Bryant Edition, una leggendaria Black Mamba Edition e un'esclusiva 25th Anniversary Edition, che includerà un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass. Tutte le edizioni di NBA 2K24 sono già disponibili per il preordine:

La nuova 25th Anniversary Edition, a tiratura limitata, sarà disponibile fino al 10 settembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC e includerà un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass, un Summer League Pre-Order Bonus (disponibile dal 7 al 17 luglio 2023); 100K di valuta virtuale e contenuti MyTEAM tra cui: 50K di Punti MyTEAM; una Cover Star Kobe Bryant Rubino "Carta Matricola", un nuovissimo Option Pack Box 2K24, un Box da 10 MyTEAM Promo Pack, una Carta Kobe Bryant Cover Star Zaffiro (24 era), una Scarpa Diamante, 1 Pack Carte Coach Rubino e una nuova moneta XP doppia da 2 ore; oltre ai contenuti La mia Carriera tra cui: 15x 6 tipi di potenziamenti abilità La mia Carriera; 15x 3 tipi di potenziamenti Gatorade; una moneta XP doppia da 2 ore, 4 magliette La mia CARRIERA, uno zaino, uno skateboard elettrico e sleeves da braccio, una nuova capsule Black Mamba Il mio Giocatore con una sleeve da braccio nera, una maglietta oversize viola, una maglietta gialla e un Banner giocatore di Kobe.

La Black Mamba Edition sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC insieme a 100K di valuta virtuale e contenuti MyTEAM, tra cui 15K di punti MyTEAM; un nuovissimo Option Pack Box 2K24; un Box da 10 MyTEAM Promo Pack; una Carta Kobe Bryant Cover Star Zaffiro (24 era); una Scarpa Diamante; 1 Pack Carte Coach Rubino; e una nuova moneta XP doppia, da 2 ore; oltre a contenuti La mia Carriera, tra cui 10x 6 tipi di potenziamenti abilità La mia Carriera; 10x 3 tipi di potenziamenti Gatorade; una moneta XP doppia, da 2 ore; 4 magliette La mia CARRIERA, uno zaino, uno skateboard elettrico e sleeves da braccio.

La Kobe Bryant Edition sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'accesso dual-gen è incluso per la Black Mamba Edition e la 25th Anniversary Edition su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e fornisce una versione del gioco per ogni generazione di console all'interno della stessa famiglia.