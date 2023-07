Haaland stella di copertina di FC24: ecco il nuovo Fifa e tutte le novità che introduce

Subito il divorzio tra Electronic Arts e la FIFA è stata annunciata la nascita di un nuovo brand chiamato EA Sports FC . Questo marchio prenderà il posto di Fifa come rilascio annuale del simulatore calcistico più popolare sul pianeta e i suoi singoli capitoli adotteranno una terminologia familiare: quello in uscita questo autunno si chiamerà FC24 . Per introdurlo a giornalisti e influencer, EA ha organizzato un grande evento ad Amsterdam in cui ha presentato le molte novità in arrivo, eccole!

FC24: le esclusive confermate

EA non ha perso tempo, e dopo un'introduzione sullo spirito del calcio che ha animato gli sviluppatori ha annunciato le molte leghe, vecchie e nuove, che faranno parte in esclusiva dell'ecosistema FC. Innanzitutto FC24 vedrà il debutto di due nuove leghe femminili, la Frauen Bundesliga tedesca e la Liga F spagnola. Dopo il debutto della Women's Champions League questo è un'altro passo importante per l'inclusione ma della Serie A Femminile ancora nessuna traccia.

Poi, restando in tema di esclusive, sul palco dell'evento di Amsterdam è salito nientemeno che Luis Figo a fare da testimonial dell'inizio di una partnership pluriennale con La Liga spagnola. Dopo di lui è salita sul palco un'altra icona del mondo del calcio, Diego, che ha fatto da volto per un'altra esclusiva fondamentale: quella con la Premier League. FC 24, infatti ha firmato un accordo pluriennale per avere al suo interno ogni atleta e ogni stadio del campionato inglese. Infine, con nientemeno che Ronaldinho a fargli da ambassador, David Jackson ha annunciato un altro accordo di esclusiva pluriennale, questa volta con la UEFA, per avere la Champions League solo su FC24 e i suoi capitoli futuri.

FC24: le novità del gioco e degli esports

Questo è un anno di grande innovazione per il simulatore calcistico di EA non solo a livello di branding ma anche del comparto tecnico. Il nuovo sistema di cattura ed elaborazione dei movimenti dei calciatori Hypermotion V, infatti, sarà la spina dorsale del gioco e permetterà di trasferire in pochi giorni le giocate e le mosse più iconiche viste sui campi reali direttamente nel videogioco per far evolvere FC24 insieme alle stagioni disputate in giro per il mondo. Il sistema in sé, poi, è stato allenato con dei sistemi cattura volumetrica che hanno analizzato più di 100 partite dal vivo. Un'altra grande novità su cui gli sviluppatori non hanno detto tantissimo (ma di cui avremo molti più dettagli nei prossimi giorni) è il sistema dei Playstiles, delle abilità uniche di determinati giocatori che replicano ciò che i player sanno fare in campo e danno loro un vantaggio.

Leah Williamson, capitana dela nazionale inglese, poi, ha dato uno dei grandi annunci della serata che molti si aspettavano: le atlete dei campionati femminili di calcio partner di FC24 faranno parte della sua modalità Ultimate Team. Ci saranno Heroes, Icons e sei competizioni diverse, in più, con la nuova funzione Evolutions, le vostre carte potranno essere migliorate nel corso della stagione per riflettere ancora di più il calcio del mondo reale in digitale. FC, poi, parteciperà agli Asian Games in qualità di "videogioco riconosciuto come Sport" come ha detto Nick Wlodyka, producer di FC24. Poi sono stati annunciati un rework massiccio della versione mobile del titolo EA, FC Mobile, e la nascita di un nuovo videogioco, FC Tactical, che sarà uno strategico sportivo, anch'esso per mobile.

Infine, per tutti i fan degli esports calcistici, EA ha annunciato la nascita di FC Pro, una piattaforma in game per le competizioni che gestirà dai tornei più piccoli a quelli mondiali che avranno al loro culmine la nuova FC Pro Championship. Questa piattaforma è stata costruita "insieme a partner e pro ed è pensata per semplificare la scalata delle classifiche e il path to pro per i giocatori più talentuosi e dediti" ha detto il producer. FC24 uscirà il 29 settembre e prima di salutarci Wlodyka ha introdotto la stella di copertina di questa rinascita calcistica: si tratta nientemeno che di Erling Haaland, il cannibale, stella del Manchester City. Salito sul palco dell'evento di Amsterdam da detto "è una figata essere in copertina, anche la foto è carina!"

-di Riccardo Lichene