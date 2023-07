Torna il Red Bull Campus Clutch: il torneo universitario di Valorant avrà la finale a Istanbul

Per il terzo anno consecutivo, Red Bull metterà gli studenti universitari più appassionati di videogiochi competitivi uno contro l'altro nel torneo di esports universitari dedicato a Valorant più importante su scala globale. A partire da oggi, aprono ufficialmente le registrazioni per partecipare al Red Bull Campus Clutch , l’iniziativa dedicata agli studenti iscritti a tempo pieno presso un istituto universitario riconosciuto che potranno riunirsi in un team e competere contro partecipanti nazionali e internazionali nel tentativo di staccare un biglietto per la finale mondiale di Istanbul, che si terrà dal 19 al 24 novembre. L’edizione precedente, la cui finale si è svolta a São Paulo, in Brasile, ha visto la partecipazione di ben 5.000 team composti da 50.000 studenti provenienti da 50 paesi differenti, con il coinvolgimento di 300 università nel mondo, protagoniste di oltre 400 eventi locali.

Per l’Italia, le qualificazioni del Red Bull Campus Clutch si svolgeranno online il 27 settembre e l’11 ottobre, consentendo agli studenti di partecipare alla competizione comodamente dal proprio campus o da casa. I partecipanti avranno modo di lanciarsi in sfide all’ultimo headshot su Valorant, il celebre sparatutto 5vs5 firmato Riot Games, misurando sinergia e abilità di gruppo. Le squadre che passeranno le qualificazioni, potranno accedere alle fasi regionali di Group Stage, durante le quali si scontreranno con altri team universitari del suolo nazionale fino ad arrivare alle fasi finali, che verranno giocate dal vivo durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games 2023. L’evento si terrà presso il PalaTagliate a ridosso delle mura della stessa Lucca e, per l’occasione, Etrurian e Wolcat saranno investiti della carica di caster seguendo insieme a tutti gli appassionati le avvincenti partite che prenderanno vita nel corso della manifestazione.

Solo le 50 migliori squadre, infine, avranno l’opportunità di rappresentare il proprio paese, competere nella fase finale e volare verso Istanbul, a fine novembre, per partecipare in pompa magna al grande epilogo che decreterà il team campione mondiale di Valorant. La finale andrà in scena presso la prestigiosa Volkswagen Arena di Istanbul, in Turchia, dal 19 al 24 novembre. Lì gli studenti si sfideranno nella stessa sede che ha ospitato il Valorant Champions Tour (VCT) del 2022 per portare a casa il primo premio da 20mila euro e un posto nella storia. L'anno scorso sono stati gli Stati Uniti a dominare con l'Italia che ha fatto molta fatica a imporsi, riusciranno quest'anno i vincitori del Bel Paese ad arrivare alle fasi finali? Red Bull Campus Clutch non è solo una competizione di alto livello, ma è anche un’occasione unica per gli studenti di connettersi con altri appassionati di esports provenienti da diverse università nel mondo. L’evento rappresenta inoltre un’opportunità senza precedenti per gli studenti di dimostrare il loro talento e vivere un’esperienza indimenticabile immersi nel mondo delle competizioni videoludiche. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e per un tempo limitato sarà possibile registrarsi compilando il form presente a questo link.