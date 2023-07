Ecco cosa sono e come funzionano i nuovi Percorsi di Pokémon GO

Niantic sta per introdurre la nuova funzione Routes (Percorsi) su Pokémon GO . Da oggi la community del gioco potrà creare nuovi contenuti per guidare gli altri Allenatori nell’esplorazione del mondo. Tutti gli utenti possono tracciare rotte e percorsi per mostrare ad amici e altri giocatori i propri siti preferiti o seguire a propria volta le orme degli Allenatori e delle Allenatrici locali per vedere cosa piace a quella community e incontrare i loro Pokémon preferiti, stringere nuove amicizie e condividere i raid . Inoltre i Pokémon che si stabiliscono esclusivamente in una certa zona appariranno con più frequenza nei percorsi.

Per creare un percorso l'autore deve scegliere un Pokéstop o una Palestra come punto di inizio. Una volta avviata la registrazione si può cominciare a disegnare il proprio percorso camminando. Poi dovrete inserire alcune informazioni sul percorso: queste saranno sottoposte insieme al tragitto stesso a una verifica. Una volta che il percorso sarà stato accettato, gli altri Allenatori e le Allenatrici potranno iniziare a percorrerlo e seguirlo.

Per esplorare un percorso esistente dovete aprire la scheda “Percorso” del menu “Dintorni”, questo vi mostrerà i percorsi nelle vostre vicinanze. Da qui vi basterà scegliere quello che più vi interessa, selezionarlo e partire con l’esplorazione. Lungo i percorsi, poi, dovrete tenere gli occhi aperti perché potreste imbattervi in una cellula del leggendario Zygarde, il Pokémon Equilibrio. Le Cellule di Zygarde sono gli elementi che compongono Zygarde e gli Allenatori possono raccoglierle nel proprio Cubo di Zygarde e usale per cambiare la forma di questo Pokémon.

Molti bonus attendono gli allenatori che proveranno questa nuova funzione. Seguendo un percorso fino alla fine per la prima volta, infatti, potrete guadagnare una nuova Medaglia percorso. In più Il vostro Pokémon compagno guadagnerà più rapidamente le proprie caramelle e completando il percorso insieme a lui si guadagnano dei cuori. Infine, sono previsti dei bonus in Punti Esperienza per il primo percorso che si completa ogni giorno e dopo aver completato dei percorsi per sette giorni, riceverete un bonus PE aggiuntivo.