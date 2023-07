Come livellare nella Stagione degli Abietti di Diablo 4: la guida completa

La stagione degli Abietti, il primo drop di nuovi contenuti per Diablo IV , è live da pochi giorni e la community ha espresso non poche preoccupazioni al riguardo. Uno dei primi content creator a far sentire la sua voce è stato Asmongold che ha detto su Youtube: "Numero uno: tutto è peggiorato . Numero due: tutto è più difficile. Numero tre: tutto quello che potevi fare prima ora è più difficile da fare. Numero quattro: livellare è più lento e la mitigazione del danno è stata ridotta. Ci sono stati dei problemi consistenti con il gioco nell'ultimo periodo come la bassissima dimensione dell'inventario, l'impossibilità per i necromanti di avere una build di scheletri che funzioni, intere classi noiosissime da giocare nell'early game ma non preoccupatevi, nulla di tutto questo è stato risolto".

La sua "analisi" è andata subito virale e nei giorni seguenti al rilascio della stagione è arrivata la notizia che il prossimo aggiornamento 1.1.1 includerà dei buff per incantatore e barbaro e abbasserà il costo della riassegnazione dei punti abilità. Nonostante le critiche, però, noi abbiamo provato la nuova stagione degli Abietti (che vi descriviamo nel dettaglio qui) e siamo riusciti a divertirci grazie a un nuovo game loop che, tanto per cambiare, ci vede affrontare orde di demoni arrabbiati.

Tutta la stagione ruota intorno ai Cuori Abietti, una nuova risorsa ottenibile sconfiggendo dei nuovi combattenti d'Élite in giro per il mondo di gioco o esplorando i nuovi tunnel degli abietti, dei dungeon ad alto tasso di ripetibilità. Per ottenere un Cuore Abietto dovrete seguire le istruzioni di Cormond, un ex prete della cattedrale della luce che incontrerete a Kyovashad. Per ottenere un Cuore Abietto dovrete trovare un Mostro Abietto, ucciderlo, portare a termine un rituale di purificazione che fa nascere più copie più aggressive di quel mostro e poi inserire il suo potere nei vostri gioielli per ottenere effetti particolari all'interno delle vostre build.

I Cuori unici sono 32 e sono divisi in quattro colori: Viola, Arancione e Blu possono solo venire inseriti negli slot dei vostri gioielli dello stesso colore, quelli Bianchi, invece, possono andare in qualunque slot di qualunque gioiello. Attenzione perché una volta inseriti questi Cuori non possono più essere estratti, solo sostituiti, quindi scegliete con cura dove li posizionerete. C'è davvero tanto da sperimentare con questi nuovi poteri perché ce ne sono di specifici per ciascuna classe e di unversali con ciascuno che apre i vostri personaggi a nuove build e possibilità offensive.

Vista la varietà dei Cuori Abietti, Blizzard ha pensato di aggiungere un sistema di crafting per creare un modificatore specifico per la vostra build. Quando ricevete un Cuore che non vi serve vi basterà recarvi al carro di Cormond per convertirlo in una nuova risorsa chiamata Icore. Questa ha quattro varianti, ciascuna per uno dei quattro colori, e ogni Cuore verrà convertito in 5-15 Icore del proprio colore. Per craftare un nuovo Cuore ve ne serviranno 70, rispettivamente 35 + 35 degli altri due colori disponibili. Quindi, per ottenere un nuovo Cuore arancione dovrete trovare e convertire in Icore tre o quattro Cuori Blu e tre o quattro cuori viola. Così facendo otterrete un Cuore casuale ma al livello del vostro personaggio e sarà o specifico per la vostra classe o universale.

I Tunnel degli Abietti sono il posto perfetto per farmare queste nuove risorse perché sono sostanzialmente dei dungeon che concedono dei Cuori di un colore specifico. Ce ne sono sei sparsi per Sanctuarium e alla fine di ognuno vi aspetta un nemico potente. Questo è, in breve, il loop di gioco della nuova stagione degli Abietti di Diablo 4. A livello narrativo vi aspettano sette capitoli di storia che porta avanti, anche se di poco, le vicende della campagna principale, toccandola solo tangenzialmente. Il gioco ha ancora un po' di strada da fare per essere un monumento al modello live service ma noi ci siamo divertiti e ci divertiremo parecchio con questa nuova stagione perché quello che abbiamo potuto sperimentare finora ci è piaciuto e ha dato un twist interessante alle nostre classi preferite.

Prima di iniziare i contenuti stagionali ricordatevi di terminare la campagna con il vostro personaggio nel Regno Eterno così nella Stagione degli Abietti potrete saltare la campagna e avere sbloccati tutti gli Altari di Lilith e le location scoperte sulla mappa. Al termine della stagione il vostro personaggio stagionale verrà aggiunto in automatico al regno eterno e perderete gli oggetti stagionali.

-di Riccardo Lichene