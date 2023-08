Addio Buffon ma non nei videogiochi

Buffon, l’ultimo rappresentante dell’Italia campione del mondo di calcio 2006 ancora in attività, ha annunciato il proprio ritiro, il che significa che potremo vederlo solo nei videogiochi. Magari non necessariamente come portiere: all’ultimo mondiale di Fifae è stato più volte utilizzato come difensore, grazie alle statistiche della sua carta speciale da leggenda vera del calcio. Anche se, magari non tutti lo sanno, i suoi inizi calcistici furono a centrocampo, lontano dai pali.

L'esordio con il Parma

Buffon passa al ruolo di portiere al’età di 14 anni per mancanza dei due titolari, entrambi infortunati. L’anno prima il Parma lo aveva comprato per 15 milioni di lire, circa 800.000 € di oggi, pagabili in due anni. Cifre importanti per l’epoca e per un ragazzino, che già a 17 anni viene aggregato in prima squadra. L’allenatore Nevio Scala lo preferisce al secondo portiere del Parma nella partita contro il Milan, terminata a reti inviolate, del 19 novembre 1995 quando si infortuna Bucci, il titolare. Il resto è storia.

L'arrivo nei videogame

In quegli anni videogiochi come Fifa e eFootball, all’epoca Konami Hyper Soccer, erano ancora agli albori. Grafiche rettangolari, campi di gioco in verticale, la realtà aumentata non esisteva. A volte i giocatori nemmeno si riconoscevano se non per il cognome posizionato in basso quando prendevano palla. Eppure Buffon nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi con calma un proprio spazio anche nei titoli videoludici, arrivando a comparire sulla copertina nella versione italiana di Pes 2008, insieme a Cristiano Ronaldo.

Il migliore di sempre

Già qualche anno prima, tuttavia, Buffon aveva ricevuto il voto più alto in assoluto su Fifa 2005, addirittura 97. Praticamente un portieri a cui era impossibile fare gol se non da posizioni ben precise che solo i progamer dell’epoca ricordano. Il campione del mondo 2006 rimane in vetta nel videogioco di Electronic Arts anche nelle edizioni successive del 2006, 2007 e 2008, seppur con un punteggio complessivo via via inferiore che scende fino a 90.

La prossima avventura videoludica

La carriera l’ha chiusa in Serie B, ancora al Parma, guadagnandosi su Fifa 23 un sincero 77, salvo poi essere modificato nella carta Icona. Nel prossimo EA FC 24, invece, partirà da 79 come carta normale per diventare 97 nella carta Icona. Carta che avrà come immagine il Buffon della nazionale con cui detiene il record di calciatore con più presenze (176) e di calciatore con più presenze da capitano (80).