Genshin Impact: tutto sulla versione 4.0 e la nuova nazione Fontaine

HoYoverse ha confermato che la versione 4.0 di Genshin Impact intitolata "Come una pioggia inaspettata" sarà disponibile il 16 agosto insieme al grande lancio della quinta nazione, Fontaine. Conosciuta come la Nazione della Giustizia, Fontaine è anche la culla della cultura, dell'arte e della tecnologia, che farà da palcoscenico a una serie di nuove avventure, modalità di gioco e storie e ai primi tre personaggi giocabili di Fontaine. Oltre a esplorare la vivacissima città in superficie, i giocatori potranno avventurarsi nelle profondità marine per la prima volta.

Situata a nord-est del deserto di Sumeru, Fontaine è governata da Focalors, l'Archon di Hydro nonché Dea della Giustizia. Sotto la sua influenza, i processi sono diventati importanti eventi pubblici che si svolgono presso l'Opéra Épiclèse, sede, inoltre, di vari spettacoli di magia, commedie e tragedie. Sarà qui che si svilupperà la missione dell'Archon, durante la quale i viaggiatori potranno assistere al grande spettacolo di magia di Lyney e Lynette e a un processo in corso. Essendo una nazione circondata dall'acqua, Fontaine offre avventure subacquee uniche in alcune delle sue aree. Quando si troveranno sotto la superficie dell'acqua, i giocatori non saranno mai a corto di ossigeno grazie agli effetti di una benedizione speciale, ma consumeranno vigore acquatico durante gli scatti. Per recuperare il vigore, i giocatori potranno raccogliere i Globi di ripristino o nuotare attraverso le Bolle turbolenti per accelerare i propri movimenti. Anche il combattimento sott'acqua ha le sue differenze. I giocatori dovranno assorbire le abilità speciali di alcune creature specifiche per potersi difendere, distruggere trappole e aprire bauli intrappolati tra le alghe.

A Fontaine vi attendono nuovi boss e scontri. La prima sfida contro il boss Suite del Vento glaciale è il prodotto di una combinazione tra arte e la famosa tecnologia meccanica di Fontaine e coinvolge un duo di Mekautomi danzanti. Potrete scegliere uno tra i due temi disponibili, nei quali il duo combatterà con ritmi aggraziati ma feroci eseguendo attacchi di Cryo ispirati al pattinaggio artistico e ai passi di danza. L'altro nuovo boss nemico si annida invece in una grotta sottomarina. Il Signore dei Granchi corazzati, noto col nome di "Imperatore del Fuoco e del Ferro", non solo possiede solide abilità di difesa come un granchio, ma è anche in grado di scatenare feroci attacchi di Pyro attraverso gli organi del suo corpo.

I primi tre personaggi giocabili di Fontaine in arrivo con la versione 4.0 sono in realtà fratelli. Il fratello maggiore, Lyney, è un mago famoso in tutta Fontaine. Come personaggio da 5 stelle dotato di arco, è in grado di scatenare trucchi di magia dell'elemento Pyro e anche di assumere la forma di Gatto sogghignante e far scoppiare fuochi d'artificio in combattimento. Lynette, la migliore assistente che ci sia nonché sorella minore di Lyney, è un personaggio da quattro stelle di Anemo dotato di Spada. Questa assistente riservata riesce ad avvicinarsi ai nemici a gran velocità, e potrà essere ottenuta gratuitamente dai giocatori che hanno raggiunto il grado avventura 25 nell'ultimo evento della stagione. A completare il trio c'è il fratello minore Freminet, un subacqueo eccezionale che farà il suo debutto come personaggio da quattro stelle dotato di Claymore e in grado di sfruttare l'alta pressione del Pers per eseguire attacchi fisici e di Cryo. Per quanto riguarda i desideri evento della versione 4.0, Lyney, Lynette e la rerun di Yelan saranno disponibili durante la prima metà della versione, mentre nella seconda metà ci saranno le rerun di Zhongli e Tartaglia e il debutto di Freminet.

Sono state implementate anche una serie di nuove funzioni e caratteristiche per garantire una migliore esperienza di gioco. La Global Illumination (GI), il supporto per il sensore di movimento (Giroscopio) e una velocità di caricamento maggiore su PlayStation ottimizzeranno ulteriormente la sensazione di immersione della visuale, i controlli e la percezione del tempo e dello spazio. Alcune ottimizzazioni, tra cui la mappa multilivello e i nuovi sfondi e animazioni presenti nella configurazione del gruppo, mirano a offrire dei dettagli interessanti e utili nell'avventura. La versione 4.0 di Genshin Impact arriverà il 16 agosto, e in seguito verranno rivelati altri eventi per celebrare l'enorme espansione di Fontaine.

Genshin Impact, poi, ha sorpreso i suoi fan annunciando oggi la mostra d'arte del gioco "Avventura senza fine a Teyvat - Capitolo di Fontaine". Questa verrà inaugurata a New York, Parigi, Taipei e Tokyo, ma sarà successivamente disponibile online in quindici lingue e l'accesso sarà interamente gratuito.

La mostra celebra il rilascio di Fontaine, l'affascinante Nazione della Giustizia nonché culla di cultura, arte e tecnologia. Grazie alle oltre sessanta bozzetti, i partecipanti potranno conoscere la filosofia e i processi alla base dello sviluppo di natura, paesaggi, culture, architettura, esseri viventi, personaggi e qualsiasi altro aspetto di Fontaine da dietro le quinte. Più di 30 disegni d'arte concettuale illustreranno ulteriormente i modi in cui gli artisti combinano acqua, ingranaggi e automi con uno stile barocco per gli edifici, l'ispirazione fornita dalla natura e dalle meravigliose montagne europee e i vari tentativi dietro la creazione di un'area subacquea ricca di elementi. Saranno presenti modelli giganti in scala 1:1 e miniature per mostrare i contenuti del gioco, insieme a interi spartiti del tema sinfonico principale e del tema di combattimento di Fontaine che verranno mostrati al pubblico e a tutti gli appassionati di musica.

La popolarità di Genshin Impact sta anche nella sua community dinamica e creativa, e la mostra d'arte del gioco ha nel suo catalozo le opere di fan art di oltre quaranta artisti e creatori di contenuti, tra cui l'illustratore e grafico Solène Debiès, l'artista di sumie Yu-Ki Nishimoto, l'artista Yuzhi Zhou e il pittore contemporaneo Maxence Ma. "La mostra d'arte di Genshin Impact Avventura senza fine a Teyvat - Capitolo di Fontaine" verrà inaugurata a New York, Parigi, Taipei e Tokyo, e sarà aperta a partecipanti di tutte le età. L'ingresso è gratuito ma se deciderete di intraprendere il viaggio verso l'esposizione a voi più vicina vi consigliamo di prenotare online tramite questo link

Ecco le tappe della mostra d'arte di Genshin Impact:

· Dal 19 al 27 agosto presso la Galarie Joseph Saint Merri, 5 Rue Saint-Merri, 75004 Parigi

· Dal 19 al 27 agosto presso i Moonlight Studios, 330 Hudson Street, New York, NY 10013

· Dal 19 al 27 agosto presso il No. 133, Guangfu S Rd, Xinyi District, Taipei City

· Dal 19 al 27 agosto presso il 1-ch?me-11-6 Jing?mae, Shibuya City, Tokyo 150-0001