Pokémon: tutti gli annunci dai mondiali di Yokohama

Nella cornice del futuristico contro congressi PACIFICO di Yokohama abbiamo assistito al nuovissimo Pokémon Presents che, in occasione dei campionati mondiali, ha presentato tante novità per il franchise più popolare al mondo.

Le novità per i mondiali di Pokémon 2023 di Yokohama

La presentazione è iniziata con un approfondimento sui campionati mondiali che ha mostrato la crociera a tema mostri portatili ancorata nel porto della città e i tantissimi prodotti esclusivi che si troveranno nel gigantesco Pokémon Center di fianco al luogo delle competizioni. É stata rivelata anche la carta premio che riceveranno i campioni, eccola.

Una nuova serie animata Pokémon in anteprima: Path to the Peak

In occasione dei mondiali, poi verrà fatta una premiere di una nuova serie animata incentrata sul gioco di carte collezionabili. Si chiamerà Path to the Peak e seguirà le vicende di Ava, una ragazza che, trasferitasi in una nuova città troverà nel club degli allenatori di Pokémon un posto speciale dove fare nuovi amici. La serie non ha una data di uscita ma lo stile di animazione innovativo e l'ambientazione realistica fanno molto ben sperare.

Detective Pikachu Returns ha una data di uscita

Detective Pikachu Returns, l'attesissimo ritorno del videogioco investigativo con un Pikachu parlante sta per tornare il 6 Ottobre. Abbiamo visto un breve trailer con qualche sprazzo di gameplay e potete aspettarvi nuovi Pokémon aiutanti per seguire le piste degli odori o demolire le pareti più ostiche e un sacco di nuovi minigiochi a tema detective per risolvere i problemi che affliggono Rhime City e Tim, il nuovo aiutante di Pikachu la cui missione è ritrovare il suo partner scomparso Henry.

Pokémon Horizons: una nuova serie tv con nuovi protagonisti

Presto farà il suo debutto anche la nuova generazione di Pokémon anche dal punto di vista dell'animazione con Pokémon Horizons la Serie. Nel trailer vediamo i due nuovi protagonisti, Liko e Roy, muovere i primi passi della loro avventura insieme ai rispettivi starter: Sprigatito e Fuecoco. Ci saranno molti misteri da risolvere, amici da incontrare e Pokémon da catturare nella prima nuova serie animata dopo l'addio di Ash Ketchum.

Pokémon GO e Pokémon Unite

Per quanto riguarda Pokémon GO e Pokémon Unite questo Presents ci ha ricordato gli appuntamenti del Pokémon GO Fest, che vi raccontiamo qui, in cui apparirà Diancie per la prima volta e potrete trovare Mega Rayquaza nei raid, e le nuove modalità e personalizzazioni che i festeggiamenti per il secondo anniversario hanno introdotto su Pokémon UNITE, vi raccontiamo qui tutte le novità annunciate e in arrivo. Usando il codice 2NDANNIVERSARY, poi, otterrete dei nuovi Holowear per festeggiare il compleanno del MOBA dei Pokémon.

Café remix e il ritorno di due classici

Tastugiri è il Pokémon ufficiale di Yokohama quindi ha senso che nel carinissimo Pokémon Cafè Remix vengano celebrati i mondiali con la sua introduzione. Dopo aver completato delle sfide, infatti, potrete aggiungerlo al vostro staff scegliendo una delle sue tre forme alternative. Agli amanti dei Giochi classici di Pokémon, poi, questo Presents ha dato due ottime notizie. Il videogioco per il Game Boy Color dedicato al gioco di carte collezionabili dei Pokémon e Pokémon Stadium 2 sono in arrivo nel catalogo di giochi disponibili per gli abbonati di Nintendo Switch Online.

Pokémon Scarlatto e Violetto: una nuova serie animata e i raid con Mewtwo

Pokémon Paldean Winds è una nuova serie animata originale ambientata a Paldea con protagonisti degli studenti dell'accademia presto in arrivo sul Youtube. Questa nuova storia ambientata a Paldea sarà un intreccio di storie giovanili e scolastiche di nuovi protagonisti che trovano la loro strada nella più recente regione di Pokémon. Per quanto riguarda il videogioco, invece, Mew e Mewtwo stanno per portare il loro storico conflitto su Scarlatto e Violetto. Usando il codice GETYOURMEW nella pagina del dono segreto otterrete un Mew nuovo di zecca e unico, con teratipo e mosse diverse per ciascun utente. Con lui potrete avventurarvi nei nuovi tera raid per provare a sconfiggere e catturare Mewtwo a partire dal primo settembre.

Tutte le novità sul DLC di Scarlatto e Violetto: Il Tesoro Nascosto dell'Area Zero,

Abbiamo visto due nuovi trailer per il DLC di Scarlatto e Violetto Il Tesoro Nascosto dell'Area Zero che uscirà in due parti il prossimo autunno ecco le novità fondamentali. Nella prima parte gli allenatori andranno in gita scolastica nella terra di Kitakami dove investigheranno i misteri legati a una leggenda folcloristica che ruota intorno a tre Pokémon mitici che si narra abbiano difeso la città da un orco. Questi tre nuovi Pokémon sono Okidogi, Munkidory e Fezandipity e vengono chiamati i Loyal Three. Oltre a queste tre nuove aggiunte incontrerete a Kitakami una serie di Pokémon che non si trovano a Paldea tra cui Dipplin, una nuova evoluzione di Applin. Incontrerete anche nuovi personaggi tra cui i fratelli Carmine e Kieran e la fotografa Perrin in missione per scoprire un Pokémon misterioso e che potremo aiutare scattando foto ai Mostri Portatili. In questo DLC verrà anche introdotto un nuovo strumento, i Mochi, che aumentano i punti base delle statistiche dei Pokémon quando utilizzati.

La seconda parte del DLC, poi, è ambientata nell'accademia gemella di quella che avete frequentato a inizio gioco: la blueberry acadmy. Questa scuola prestigiosa ha un terrario , con quattro biomi diversi dove allenarsi per battere la BB League, nuova lega con nuovi superquattro, Lacey, Crispin, Amaris e Drayton che ha in squadra un nuovo Pokémon Archaludon, un evoluzione di Duraludon. Infine il DLC vi riporterà a Paldea per scoprire il Tesoro Nascosto dell'Area Zero. Il primo capitolo di questa nuova serie di avventure uscirà il 13 settembre.