CoD Modern Warfare 3: scopriamo le novità tra cui il Carry Forward

Forte dell'eredità della serie Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare III è il seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare ll . I giocatori sperimenteranno una nuova campagna ambientata subito dopo Modern Warfare ll , con delle possibilità di scelta, una nuova modalità Zombie Open World ambientata nella più grande mappa di Call of Duty Zombie mai realizzata e una delle più grandi playlist di mappe multigiocatore nella storia di Modern Warfare, con mappe nuove di zecca ma anche grandi classici amati dai fan.

Lanciato nell’anno del 20° anniversario del franchise di Call of Duty, Modern Warfare lll celebra una delle più grandi eredità del franchise, tracciando al contempo un nuovo percorso per tutti gli appassionati. Per la prima volta nella sua storia, Call of Duty torna con un sequel diretto. Call of Duty: Modern Warfare III, infatti, è ambientato subito dopo gli eventi del blockbuster dello scorso anno, Call of Duty: Modern Warfare II. Tutte le 16 mappe presenti al lancio dell'originale Modern Warfare 2 (2009) sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gameplay, e saranno disponibili al lancio di MWIII.

Grazie al Carry Forward, per la prima volta nella storia di Call of Duty, una grande quantità di contenuti del precedente gioco Modern Warfare sarà trasferita e resa disponibile nel nuovo Modern Warfare. Tutti le armi e gli Operatori sbloccati in precedenza, o attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare II, saranno trasferiti da Modern Warfare II a Modern Warfare lll. Modern Warfare III, poi, espande l'universo dei giocatori, con molto altro in arrivo nel periodo post-lancio, tra cui oltre 12 nuove mappe 6v6 che alimenteranno le stagioni post-lancio e le nuove esperienze di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile, quando verrà lanciato.

Modern Warfare 3: cosa sappiamo sulla campagna

Il Capitano Price e la Task Force 141 dovranno adattarsi o morire nella lotta contro la minaccia finale in questo sequel diretto di Modern Warfare ll. L'ultranazionalista Vladmir Makarov estenderà la sua presa su tutto il mondo, costringendo la Task Force 141 a combattere come mai prima in questa campagna cupa e grintosa. Oltre alle tipiche missioni della campagna, Modern Warfare III introduce le missioni Open Combat, un’innovazione che dà al giocatore la possibilità di prendere decisioni come mai prima d'ora. Queste missioni integrano i livelli cinematografici che i giocatori hanno imparato ad amare, garantendo così una narrazione sempre coesa e aggiungendo una libertà di decisione per, con numerosi percorsi e scelte aggiuntive per completare gli obiettivi. Costruito per reagire e adattarsi a diversi stili di gioco, Modern Warfare 3 si adatta a un approccio più stealth o più portato all’azione ad alto rischio: ognuno potrà davvero giocare con lo stile che preferiscono.

Le novità sul multigiocatore di Modern Warfare 3

Modern Warfare lll celebra il 20° anniversario di Call of Duty con una delle più grandi playlist di mappe multigiocatore mai realizzate, contenente sia quelle preferite dai fan che quelle completamente nuove, oltre a mappe aggiuntive per le modalità Ground War, Invasion e War. Tutte le 16 mappe di lancio dell'originale Modern Warfare 2 (2009) sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gioco e saranno disponibili al lancio di MWIII, mentre 12 nuove mappe core da 6v6 alimenteranno le stagioni post-lancio. I giocatori potranno cimentarsi in alcune tra le modalità di gioco preferite dai fan, come Hardpoint e Kill Confirmed, oltre alla nuovissima modalità Cutthroat (3v3v3), sulle mappe core, dove queste modalità non sono mai state sperimentate prima.

Tra i nuovi sistemi e meccaniche di gioco vedremo l'introduzione di nuove tech di movimento, tra cui la nuovissima Tac-Stance progettata per il combattimento tattico ravvicinato. L'armaiolo, poi, si evolverà con l'aggiunta di parti di ricambio, consentendo ai giocatori di avere una maggiore personalizzazione e di creare nuove combinazioni di armi. Modern Warfare lll, poi, porterà con sé il ritorno di specifiche come le caratteristiche della mini-mappa con i punti rossi che indicano quando un nemico sta sparando con un'arma non silenziata e la votazione della mappa, consentendo ai giocatori una maggiore autonomia sulle loro partite multigiocatore. Poi, sono state perfezionate le funzioni Aim Down Sights (ADS) out of slide, reload cancel e slide cancel. Tutti i perk saranno disponibili all'inizio di una partita, compreso il nuovo perk per il movimento silenzioso, Covert Sneakers. Per la gioia di tutti, infine, la Core Multiplayer Health (ovvero la salute complessiva nel multiplayer) è aumentata, per garantire un maggiore Time-to-Kill (TTK).

Che cos'è il Carry Forward di Modern Warfare 3

Per la prima volta nella storia di Call of Duty, una grande quantità di contenuti di un gioco Modern Warfare già realizzato verrà trasferita e sarà disponibile nel titolo Modern Warfare successivo. Tutte le armi e gli Operatori che sono stati sbloccati in precedenza, o che sono attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare II, infatti, saranno trasferiti da Modern Warfare II a Modern Warfare III. Questo rappresenta un passo epocale per il franchise che sembra allontanarsi sempre di più dal modello di uscita annuale in favore di un titolo davvero live service con espansioni annuali.

Gli Zombie di Modern Warfare 3 saranno open world

Per la prima volta nell'universo di Modern Warfare, i giocatori potranno fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere enormi orde di non morti nella più grande mappa zombie di Call of Duty mai realizzata. Sviluppato da Treyarch, Modern Warfare Zombies racconta una storia ultraterrena di Dark Aether ambientata nell'universo di Modern Warfare con missioni, nuovi Zombie e segreti da scoprire. I giocatori vivranno un'esperienza di sopravvivenza a estrazione PvE in un mondo aperto, dove le caratteristiche principali di Zombie si uniscono a nuove meccaniche e si scontrano con alcuni dei più grandi nemici della storia di Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare lll sarà disponibile a livello mondiale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Battle.net e Steam da venerdì 10 novembre 2023. L'Open Beta di Modern Warfare III (le cui date saranno annunciate) sarà gratuita su tutte le piattaforme e i giocatori che effettueranno il preordine avranno accesso anticipato. I giocatori che preordinano Modern Warfare III in formato digitale, poi avranno accesso alla Campagna fino a una settimana prima del lancio. Lo sviluppo del gioco è guidato da Sledgehammer Games, in collaborazione con Infinity Ward. Lo sviluppo di Modern Warfare Zombies è guidato da Treyarch, in stretta collaborazione con Sledgehammer Games.

-di Riccardo Lichene