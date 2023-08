Divertirsi con Immortals of Aveum è davvero facile: la recensione

Quando abbiamo appreso che Immortals of Aveum sarebbe stato diretto da Brett Robbins , il creative director di Dead Space, ci aspettavamo una produzione rumorosa ma matura, che sapesse raccontare una storia profonda e stratificata. Invece, l'opera prima di Ascendant Studios sembra più ispirata al passato di Robbins lavorando su Call of Duty piuttosto che su un horror spaziale e non c'è nulla di male. Una volta liberatici delle nostre aspettative di trovarci davanti a un'epopea single player con un narrativa da oscar, lo sparatutto casinista alla Michael Bay ci ha lasciato con un grande sorriso sulla faccia.

In un mondo sempre in guerra fatto di maghi, linee mistiche che connettono i mondi e magia che può essere usata per curare e distruggere, vestirete i panni di Jack, un mago che, al contrario della maggior parte dei suoi pari, può usare tutti e tre i colori della magia: rosso, blu e verde. Questi si traducono in tre armi principali che imparerete a usare nel corso della campagna e potrete potenziare tramite dei punti abilità nel classico sistema ad albero. La magia blu è il classico fucile da ricognizione a colpo singolo per le medie distanze, quella rossa è il fucile a pompa per i combattimenti ravvicinati mentre quella verde è la mitraglietta automatica con un sacco di rinculo. Avrete a disposizione uno scudo, un lazo per prendere i nemici e portarli verso di voi e una serie di altre abilità aggiuntive come una fialetta verde che rallenta oggetti e nemici e altri gadget divertenti che non vi spoilereremo.

La struttura del gioco è decisamente lineare con i livelli in stile Call of Duty, qualche enigma in cui bisogna colpire il cristallo giusto con il colore giusto al momento giusto e un po' di fastidioso backtracking per trovare denaro aggiuntivo, cosmetici e altri potenziamenti. Oltre alle armi principali che hanno munizioni infinite potrete trovare una serie di incantesimi più potenti che consumano la vostra barra del mana. Uno blu per infrangere gli scudi nemici, uno rosso per fare tanti danni a corto raggio e una serie di altri per aumentare la varietà nei combattimenti. Per ricaricare vita e mana ci sono dei cristalli dedicati che i nemici fanno cadere e che potete attivare senza penalità e ogni livello si conclude con una battaglia con un boss che metterà alla prova le vostre abilità di combattimento ma senza essere mai una vera minaccia, almeno a livello normale. Ci sono altri due livelli di difficoltà: facile e difficile.

Immortals of Aveum è un videogioco divertente, fai casino, spari ai cattivoni che vogliono distruggere tutto e vivi una storia con qualche intrigante colpo di scena a volte fastidiosamente rallentata da degli enigmi non esattamente originali. Il combattimento non va quasi mai oltre il "colpisci il nemico rosso con l'arma rossa", il cosiddetto color matching combat, ma, una volta apprezzata la vera natura di questo gioco, queste idee di game design già viste smettono immediatamente di dare fastidio. La grafica è curatissima, gli effetti sonori e visivi sono dettagliati, i modelli dei personaggi sono molto rifiniti e, soprattutto in inglese, il voice acting è proprio fatto bene con addirittura Gina Torres che vi farà da mentore.

Immortals of Aveum è un bellissimo e decoratissimo modo di spegnere il cervello e sparare alle cose. Non aspettatevi profondità e troverete in questo gioco meccaniche familiari ma sufficientemente innovative per tenere il già visto alla larga e un setting davvero ben fatto che fa da sottofondo a una storia non rivoluzionaria ma nemmeno banale. La progressione è delle più classiche con nuovi poteri che vi vengono forniti alla spicciolata e abilità sempre più forti che vi renderanno invincibile. Questo è un gioco intrinsecamente divertente che però non c'è nessuna fretta di acquistare. Se avete il Game Pass vi basterà aspettare qualche tempo per ritrovarvelo incluso in EA Play, per tutti gli altri, questo è il classico videogioco che al Black Friday sarà super scontato. Lasciate che Immortals of Aveum vi liberi la testa dai pensieri della vita con un mare di esplosioni colorate e nemici stravaganti, ne resterete sorprendentemente soddisfatti.

-di Riccardo Lichene