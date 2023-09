Pokémon UNITE: le ricompense per Pokéween e l'analisi di Mimikyu

The Pokémon Company ha appena inaugurato una nuova festività: si chiama Pokéween e invita gli Allenatori a festeggiare la stagione spettrale in arrivo con nuove esperienze di gioco su tutto il comparto free to play della casa.

Pokéween in Pokémon GO

Per celebrare il Pokéween in Pokémon GO i giocatori vedranno un numero maggiore di Pokémon di tipo Spettro oltre a nuovi e vecchi Pokémon in costume. In più riceveranno vari bonus legati alle attività di ricerca. Gli eventi di gioco di Pokémon GO si svolgeranno per tutto il mese di ottobre e ulteriori dettagli saranno rivelati in seguito.

Pokéween in arrivo su Pokémon Sleep

Pokéween arriverà presto anche in Pokémon Sleep dove i giocatori, appena svegliatisi, troveranno un maggior numero di Pokémon di tipo Spettro raccolti durante la ricerca del sonno. Poi chi userà il nuovo videogioco legato alla qualità del sonno con protagonisti i Pokémon riceverà vari bonus e molto altro ancora. Inoltre, i giocatori potranno assistere a un evento di gioco speciale all'interno di Pokémon Sleep a fine ottobre. Nonappena avremo maggiori informazioni e dettagli su questa nuova iniziativa ve li faremo sapere.

Pokémon Unite e l'arrivo di Mimikyu

Il 19 ottobre Mimikyu scenderà in campo in Pokémon UNITE. Inoltre portando con sé prossimo pass di lotta che sarà disponibile dal 24 ottobre al 4 dicembre. I giocatori potranno completare missioni uniche per ottenere ricompense, tra cui lo speciale Holowear Stile ladro gentiluomo per Inteleon.

Pokémon UNITE Beta Datamine Leaks

Mimikyu Stats pic.twitter.com/6T4KSzuyGr — Eevee (@ElChicoEevee) August 22, 2023

Di Mimikyu sappiamo già parecchio in termini di statistiche (che vedete qui sopra), abilità passiva e attacchi, ecco un'analisi preliminare basandoci sui video di gameplay che abbiamo visto. La sua abilità passiva ha come effetto per cui quando Mimikyu è in forma Disguised subisce danni ridotti fino ad annullarli per un breve perido di tempo per poi passare alla forma Busted. Prima della fine di questa abilità, però, Mimikyu applicherà al Pokémon avversario un debuff che gli farà subire più danni e lo rallenterà.

A livello di mosse, Mimikyu apprenderà Sgomento che al livello cinque potrà trasformarsi in Carineria o Ombrartigli. La prima è per gli amanti della mobilità perché dà al Pokémon uno scatto aggiuntivo e la possibilità di saltare in qualunque direzione dopo l'attacco. Ombrartigli è per chi vuole giocare in modo più offensivo perché quando va a segno riduce la velocità di movimento dell'avversario e ripristina una piccola quantità di salute dell'utilizzatore. Questa mossa, poi, ha una particolarità che, nelle mani giuste, trasformerà Mimikiyu in un mostro da dps: Ogni volta che l'utilizzatore colpisce un poKèmon con il suo attacco base, infatti, il cooldown di ombrartigli diminuisce e aumentano gli utilizzi a disposizione alla prossima attivazione fino a un massimo di quattro.

Purtroppo non si tratta di informazioni ufficiali ma di dati carpiti da utenti molto bravi con il codice. Sempre secondo i video trapelati le mosse del secondo slot potrebbero essere Graffio possibili evoluzioni in Furtivombra e Distortozona. Furtivombra è di nuovo per gli amanti della mobilità perché lancia un'ombra dietro il Pokémon avversario in cui Mimikyu può teletrasportarsi per attaccarlo. Distortozona, invece, è per le situazioni in cui c'è un'area di vitale importanza in cui bisogna essere estremamente mobili perché con questa mossa il Mostro Portatile crea una zona sul campo di battaglia dove è possibile saltare e spostarsi a velocità maggiore. Della Mossa Unite non sappiamo ancora molto ma sembra che potrebbe richiamare l'iconica Dolcesacco di Botte dei tempi delle mosse Z. Appena avremo qualche dettaglio in più torneremo da voi con una guida e un provato di questo piccolo nuovo eroe di Pokémon UNITE.

-di Riccardo Lichene