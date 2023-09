Con Monster Hunter Now ogni viaggio sui mezzi pubblici sarà un'ottima battuta di caccia

Progettare lo sbarco su mobile di un franchise popolarissimo come Monster Hunter deve essere stato per gli sviluppatori un grande lavoro di equilibrismo tra i desideri dei fan e le necessità del grande pubblico. Ora che Niantic ha lanciato Monster Hunter Now possiamo raccontarvi della nostra esperienza con questo nuovo videogioco in realtà aumentata per provare a identificare con chiarezza chi è il suo pubblico ideale.

Se siete fan di Monster Hunter allora avrete senza dubbio di che divertirvi con questo gioco. Il suo combattimento semplificato e la sua progressione elementare saranno una piacevole distrazione mentre siete fuori casa e sentite la mancanza dei vostri giganteschi spadoni. Come era prevedibile, però, non potrete aspettarvi in nessun aspetto del gioco una profondità simile a quella dei titoli per console. La ricerca, lo scontro, il crafting e le altre fasi iconiche della caccia di questa saga sono state ridotte all'osso perché è chiaro che uno degli obiettivi di Monter Hunter Now è offrire un'esperienza accessibile e intuitiva. Questo non è un nuovo capitolo della saga, è un assaggio di quello che il mondo di Monster Hunter ha da offrire che i fan possono portarsi dove la loro Switch non arriva.

Se siete tra chi ha sentito tanto parlare di Monster Hunter ma non gli ha ancora dato una possibilità allora congratulazioni: Monster Hunter Now sembra fatto apposta per voi. Il gioco non solo è gratuito ma è un ottimo assaggio portatile e facile da usare dell'esperienza completa. Andrete a caccia, aumenterete di livello, creerete nuove armi e scoprirete nuove storie proprio come nel videogioco che, però, fa tutto questo e molto altro in modo più approfondito e denso. Monster Hunter Now sa divertire il neofita perché prendere a spadate un grande mostro brutto e cattivo aiuta sempre a liberarsi dello stress, e pochissimi giochi sanno come farlo così bene.

L'ultima categoria di videogiocatori che dovrebbe considerare Monster Hunter Now come un'opzione intrigante per far passare un po' di tempo è chi è davvero interessato al mobile gaming. La trasposizione del combattimento hack and slash di MHN su smartphone è tra le meglio riuscite degli ultimi anni. Si può fare con una mano sola, è responsiva e scattante. I combattimenti non durano quasi mai più del dovuto e la raccolta e modifica delle risorse per potenziare armi e armature è facile da capire e portare a termine. É genuinamente un videogioco mobile degno di nota che, però, non ha moltissima longevità narrativa. Se vi piace la sfida del diventare sempre più potenti per il gusto di farlo allora c'è tanto con cui divertirsi in Monster Hunter Now; se, invece, avete bisogno di una spinta dettata dalla storia, questo gioco potrebbe lasciarvi delusi.

"Sono un grande fan di Pokémon GO, mi consigliate Monster Hunter Now?" Si e no. É un'impresa titanica restare al passo con Pokémon GO, serve tempo e dedizione. Monster Hunter Now ha il potenziale di intrattenere chi se ne innamora per altrettanto tempo ma portare avanti entrambi i titoli da completisti è quasi impossibile. Detto questo se siete giocatori casual che amano la formula Niantic del passeggiare facendo attività e giocando, allora è assolutamente fattibile portare avanti entrambi i giochi e divertirsi con questi due universi. Monster Hunter Now è prima di tutto un passatempo semplice per spegnere il cervello mentre si passeggia o si va al lavoro/a scuola. Se amate la saga vi strapperà un sorriso, se ne avete sentito parlare potrebbe intrigarvi a sufficienza per provare i giochi principali della serie e se siete appassionati videogiocatori mobile questo gioco sarà una divertente aggiunta alla vostra collezione.

- di Riccardo Lichene