Doppio annuncio per Riot Forge: ecco le novità

Uno dei prossimi titoli videoludici più attesi dagli appassionati dell’universo narrativo di League of Legends è senza dubbio Song of Nunu: A League of Legends Story. Oggi Riot Forge, etichetta editoriale di Riot Games, ha annunciato che la data d’uscita sarà l’1 novembre. Sarà immediatamente disponibile per Nintendo Switch e Pc, tramite i vari Steam, Gog ed Epic Games, a cui seguiranno successivamente anche altre console. Una data “sospetta” che potrebbe vederlo protagonista in occasione del Lucca Comics & Games, sebbene Riot Games non abbia ancora annunciato nulla in merito.

Cos’è Song of Nunu

Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, campioni di League of Legends e amici inseparabili. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio.

Già prenotabile

Song of Nunu è già prenotabile su tutti gli store digitali delle rispettive piattaforme al prezzo di 29,99 €. I fan che effettuano la prenotazione riceveranno anche un artbook digitale in regalo. È inoltre disponibile un'edizione da collezione fisica (99,99 €) sul sito del merchandising di Riot Games, che contiene un peluche di Willump, un peluche Poro, un artbook Song of Nunu, quattro cartoline del Freljord, cinque spille smaltate da collezione, un disegno da collezione e un diorama pop-up di un fuoco da campo. Ci sarà anche a disposizione una quantità limitata di cappelli di peluche di Nunu in regalo per chi acquista dalla Comunità Europea, fino ad esaurimento scorte.

In arrivo un nuovo titolo

In arrivo inoltre per tutti gli appassionati di League of Legends un nuovo titolo videoludico targato Riot Forge, Bandle Tale. Si tratta di un gdr con creazione di oggetti sviluppato da Lazy Bear Games e ambientato nel magico e misterioso mondo di Bandle City. Si tratta della regione dove vivono gli Yordle, tra cui si trova uno dei campioni più amati e allo stesso odiati dai giocatori del moba di Riot Games: Teemo.

Come funziona Bandle Tale

Nel nuovo titolo annunciato da Riot Forge, Bandle Tale: A League of Legends Story, gli utenti possono giocare nei panni di uno yordle. “La rete di portali di Bandle City è in avaria e il mondo sta precipitando nel caos: solo voi potete ripristinare l'equilibrio”. I giocatori possono raccogliere e creare missioni con i popolari campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Con la sua esperienza rilassata il gioco soddisferà il pubblico di League ma non solo. Ulteriori dettagli, inclusi la data di uscita e l'edizione da collezione, saranno svelati presto.

Il valore di Riot Forge

"Song of Nunu e Bandle Tale dimostrano davvero il valore di Riot Forge. Stiamo collaborando con gli sviluppatori incredibilmente creativi di Tequila Works e Lazy Bear Games, che stanno portando le loro voci uniche e la loro passione per la narrazione nell'universo di League of Legends," ha detto Andrew Hoffacker, direttore di Riot Forge. "Questi studi hanno creato esperienze emozionanti e coinvolgenti che arricchiscono Runeterra per i fan di League, offrendo al contempo un accesso ai giocatori che vogliono scoprire questo mondo indimenticabile".