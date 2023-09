Tekken e gli altri: Napoli capitale dei picchiaduro con l'Only The Best

L’Only The Best è un torneo esport creato in Italia, organizzato a Napoli, da Fabrizio Tavassi e Simone Balbi, due appassionati giocatori del genere di videogiochi denominato “picchiaduro”, in cui due personaggi si affrontano a suon di celeberrimi Haduken.

Napoli caput mundi

L’edizione 2023 del torneo si è tenuta dall’8 al 10 settembre a Napoli ed è stata teatro del Tekken World Tour, risultando tappa Challenger ufficiale della competizione. Nonostante non ci sia alcun Haduken in Tekken, il titolo è tra i più apprezzati “beat em up” in tre dimensioni sul mercato. A Napoli sono convogliati centinaia di giocatori provenienti da tutte le parti del globo, cercando di agguantare punti preziosi valevoli per la qualifica alle finali del Tekken World Tour, la competizione più importante del titolo Bandai/Namco.

Italia protagonista mondiale

I tornei di qualificazione si dividono in Dojo, Dojo Prime, Challenger e Master, citati in ordine di importanza. La kermesse partenopea si conferma tappa Challenger ma ha assunto i toni di un evento Master per la presenza in Italia di molti top-player provenienti addirittura da Giappone e Corea, patrie del movimento e dei cyber lottatori più forti e famosi. Un vanto per il nostro Paese aver ospitato giocatori del calibro di LowHigh, Chikurin o CBM, nonostante a trionfare su tutti loro sia stato un italiano, DanielMado, giocatore della sezione esports della Federazione Italiana Taekwondo su cui il presidente Angelo Cito punta forte.

Street Fighter e gli altri

Il torneo è stato trasmesso in streaming con un cast d’eccezione intervenuto sul posto: i canali più visti al mondo di questa disciplina esports hanno fatto a gara per esserci trasmettendo con passione su Twitch la tre giorni napoletana che ha distribuito ben 5000€ di montepremi tra le varie specialità. Non c’è stato solo il Tekken World Tour, infatti, ma anche tornei di tutti i picchiaduro più amati dalla community. Il celeberrimo Street Fighter 6, questo sì pieno di Haduken, ha visto trionfare Jetstream, mentre in Guilty Gear Strive ha vinto il polacco ShadyImpostor.

Si pensa già al 2024

Conclusa questa quinta edizione del torneo gli organizzatori non posso che guardare al futuro con soddisfazione e ottimismo e stanno già pensado all’edizione 2024 con una nuova e più ampia location. Il torneo Only The Best, evento patrocinato persino dal Comune di Napoli, è ormai diventato un punto di riferimento e un appuntamento fisso nel panorama internazionale dei videogiochi di lotta. La speranza, per l’Italia, è che l’anno prossimo si elevi addirittura ad evento Master del Tekken World Tour.