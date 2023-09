Ecco l'anteprima con le prime informazioni su EA SPORTS WRC: il simulatore di Rally

Essendo un prodotto su licenza c’è tanto che possiamo dare per scontato ovvero tutti quei contenuti legati al marchio WRC (World Rally Championship) come i piloti, le vetture e le tre classi di competizione. Ci sono tutti, dalla Toyota Yaris Rally campionessa mondiale dell’anno scorso alla Hyumday i20 Rally fino alla Ford Puma Rally, rispettivamente stelle di copertina della versione PS5, Xbox Series X e Pc.

“Questo è il gioco di rally più espansivo che abbiamo mai fatto” ha detto Ross Gowing, Senior producer di Codemasters. “Ci saranno 18 location a rappresentare tutto il calendario della WRC, ciascuna con 35 chilometri di circuito unico. Ci saranno cinque location bonus e tutte quelle non ambientate sulla neve saranno giocabili nelle quattro stagioni dell’anno. “Abbiamo, naturalmente, le dieci vetture ufficiali e le cinquanta squadre di piloti navigatori e meccanici divise nelle tre categorie. A tutto questo, poi abbiamo aggiunto 68 veicoli storici che vanno dagli anni ’60 al leggendario Gruppo B fino ai giorni nostri”.

Una funzione di cui gli sviluppatori si sono detti piuttosto orgogliosi, poi, è il nuovo sistema di gestione della macchina o, come lo chiamano loro "Dynamic Handling System". Da Dirt Rally questo titolo ha ereditato l’ottima gestione della neve e dello sterrato mentre l’asfalto è stato quasi completamente rivisto seguendo i suggerimenti della community. Le pace notes (ovvero le note del navigatore indispensabili al pilota mentre guida), poi, sono state completamente riviste e leggermente modificate. I classici numeri come si sentono negli onboard della WRC (“destra 2 in sinistra 4" per esempio) sono stati sostituiti con degli aggettivi (come dolce o stretta) ma ci sarà la possibilità di avere nelle orecchia le note del navigatore proprio come sulle piste reali.

Jon armstrong: pilota di rally e game designer che ha contribuito molto allo sviluppo del gioco ha detto: “Io uso questo gioco per allenarmi per gli eventi del mondo reale”. WRC sarà completamente localizzato in italiano, sarà solo next gen e Pc e costerà 50 euro. Abbiamo ancora molto da raccontarvi su questo simulatore quindi continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le novità che riguardano EA SPORTS WRC.