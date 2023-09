Pokémon GCC: ecco la nuova espansione 151

The Pokémon Company ha appena rilasciato una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Scarlatto e Violetto: si chiama 151 ed ora disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Per la prima volta nel GCC Pokémon, 151 includerà tutti i primissimi 151 Pokémon della regione di Kanto riproposti in chiave attuale nella regione di Paldea, dando agli Allenatori la possibilità di collezionare e lottare con alcuni dei Pokémon più amati del marchio nella serie Scarlatto e Violetto. L’espansione propone carte che seguono l’ordine del Pokédex e include una varietà di carte rare illustrazione e rare illustrazione speciale per mostrare un volto inedito di questi Pokémon.

Questi sono i prodotti disponibili dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151, che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Snorlax e vari accessori di gioco.

Collezione con poster dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151, che include tre buste di questa espansione, tre carte promozionali con protagonisti i primi compagni d’avventura della regione di Kanto e un poster stampato su entrambi i lati con i primissimi 151 Pokémon e le carte relative a ogni Pokémon dell’espansione.

Collezione con raccoglitore dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151, che include quattro buste di questa espansione e un raccoglitore con nove tasche che può contenere fino a 360 carte del GCC Pokémon.

Ci sono inoltre in serbo per gli Allenatori i seguenti prodotti in pubblicazione prossimamente:

Collezione ultra premium dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151 (disponibile il 6 ottobre 2023), che include 16 buste di questa espansione, una carta rara iper in metallo di Mew-ex, una carta promozionale rara illustrazione speciale di Mew-ex, una carta promozionale rara illustrazione di Mewtwo, un tabellone di gioco con bordi impunturati di Mew, un portamazzo, una moneta di Mew e vari accessori di gioco.

Collezione Alakazam-ex dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151 (disponibile il 6 ottobre 2023), che include quattro buste di questa espansione, una carta rara doppia di Alakazam-ex e due carte promozionali olografiche di Kadabra e Abra.

Collezione Zapdos-ex dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151 (disponibile il 6 ottobre 2023), che include quattro buste di questa espansione, una carta rara doppia di Zapdos-ex, una carta promozionale olografica di Electabuzz e una carta gigante di Zapdos-ex.

Miniscatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - 151 (disponibile il 6 ottobre 2023), che include due buste di questa espansione, una moneta che sfoggia uno dei 10 stili unici dei vari simboli Energia del GCC Pokémon e una carta illustrata abbinata alla scatola.

Inoltre, si può giocare con Scarlatto e Violetto - 151 in versione digitale sull’app Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. L’espansione sarà disponibile nel negozio all’interno del gioco, dove i giocatori possono riscattare i cristalli guadagnati completando gli obiettivi giornalieri per ottenere diversi prodotti di Scarlatto e Violetto - 151.