Esports e calcio: FC Pro è il nuovo circuito competitivo di FC 24 aperto a tutti

"FC Pro ridefinirà il modo in cui milioni di giocatori di Ultimate Team interagiscono con EA Sports FC", ha affermato Sam Turkbas, Senior Director e Commissioner, Football Esports, di EA. "FC Pro è costruito pensando ai fan e ai giocatori di Ultimate Team e consente loro di creare legami più forti con i loro atleti preferiti sul campo virtuale. In collaborazione con le nostre Leghe Partner, il nostro viaggio stagionale con l’FC Pro sarà la piattaforma definitiva per i nostri appassionati di Ultimate Team per mostrare la loro passione per il nostro gioco”.

Una nuova era con FC Pro

Con nuovi percorsi a cui i giocatori possono partecipare, un formato di competizioni semplificato ed eventi dal vivo durante tutta la stagione, FC Pro è destinato a diventare il più grande programma di eSport calcistici di sempre di EA. Il campionato è diviso in due competizioni della stagione regolare: FC Pro Open – un circuito aperto per giocatori competitivi – e FC Pro Leagues – un ecosistema che sfrutta appieno il mondo globale del calcio tramite le Leghe Partner. FC Pro collabora con molti dei principali campionati e federazioni di calcio del mondo, tra cui Premier League, CONMEBOL Libertadores, LALIGA, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, MLS e altri, per offrire tornei nazionali che riuniscono le squadre e i giocatori iconici di ogni campionato.

La strada verso il campionato mondiale FC Pro

La struttura semplificata di FC Pro renderà più semplice che mai per tifosi e concorrenti seguire il flusso della competizione. La stagione inaugurale del circuito FC Pro inizierà a ottobre con l'FC Pro Open e si concluderà con l'FC Pro World Championship, a giugno 2024. Lì i 32 migliori giocatori di EA Sports FC (quattro dall'FC Pro Open e 28 dell'FC Pro League) si affronteranno per incoronare il primo campione del mondo di FC Pro. Nel corso della stagione, poi, set di regole unici e team building creeranno nuovi meta di gioco e costringeranno i giocatori a essere creativi mentre assemblano i loro roster.

FC Pro Open (ottobre 2023 - febbraio 2024)

I giocatori emergenti e i veterani si daranno battaglia durante l'FC Pro Open e seguiranno un chiaro percorso verso il professionismo, con un montepremi cumulativo di 1 milione di dollari diviso in cinque mesi di competizione in dieci regioni. I giocatori iniziano scalando la FC Pro Open Ladder online, con i migliori concorrenti che si qualificano per gli eventi online regionali. Da lì, i migliori giocatori regionali si riuniranno a Londra per sfidarsi l'uno contro l'altro per avere la possibilità di competere nell'FC Pro Open, una competizione di otto settimane che mette in mostra i migliori giocatori del mondo. Per assistere gli spettatori potranno sintonizzarsi sulle trasmissioni settimanali sul canale Twitch ufficiale di EA Sports FC.

FC Pro League (febbraio 2024 - maggio 2024)

FC Pro League prenderà il via con una serie di tornei presentati insieme ai partner della Football League di FC Pro, ognuno dei quali offre l'opportunità di guadagnare premi in denaro e qualificarsi per il campionato mondiale FC Pro. Sfruttando i legami globali di EA Sports FC con le organizzazioni sportive tradizionali, i giocatori competeranno sotto la bandiera dei club di calcio mettendo in mostra il livello più alto del gameplay di FC 24. Non sappiamo ancora se questa competizione andrà a sostituire o ad affiancare la eSerie A il cui destino per il 2024 è ancora incerto.

Campionato del mondo FC Pro (giugno 2024)

L'apice delle competizioni targate FC Pro sarà l'FC Pro World Championship che contrapporrà 32 concorrenti delle leghe FC Pro Open e FC Pro l'uno contro l'altro in una battaglia per la gloria. I giocatori dovranno affrontare un girone a eliminazione diretta per portare a casa la loro parte del montepremi da 1 milione di dollari e rivendicare il titolo di primo campione del mondo dell'FC Pro. Molto altro è in arrivo per quanto riguarda gli esports di FC 24 con notizie sul nuovissimo programma della eChampions League 2024 che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.