Counter Strike 2: dopo l'uscita ecco come cambiano gli eSport

ESL Faceit Group (EFG) ha appena annunciato che dopo il lancio di questo mercoledì (la recensione è in corso e qui potete trovare l'analisi delle principali novità), Counter-Strike 2 (CS2) è ora giocabile su Faceit , una delle piattaforme online leader a livello mondiale per i videogiochi competitivi. I videogiocatori che desiderano padroneggiare la nuova iterazione di Counter-Strike possono ora unirsi a una delle più grandi community a livello globale con 22 milioni di giocatori che vogliono affinare le proprie abilità.

Su Faceit, i giocatori possono unirsi alle community, raccogliere suggerimenti e feedback per il loro percorso da professionisti e partecipare o ospitare partite su server privati. La piattaforma, poi, è famosa per il suo sistema di classificazione in cui i giocatori iniziano dal livello 1 e possono raggiungere il livello 10. I player possono così partecipare ai tornei della comunità o qualificarsi per la Faceit Pro League (FPL) e iniziare il loro viaggio per diventare uno dei migliori giocatori di CS al mondo. Per garantire un ambiente sicuro, Faceit offre il suo rinomato anti-cheat e una moderazione attiva della chat attraverso la propria intelligenza artificiale chiamata "Minerva".

La stagione 1 di Faceit è progettata per creare l'ambiente competitivo definitivo per CS2. Il punto di arrivo sarà il primo FPL Proving Grounds: The Ultimate Path to Pro, che vanterà il montepremi più alto mai assegnato in un sistema di matchmaking pubblico: 100 mila dollari. Challenger è il nome della nuova classifica su Faceit, introdotta per i migliori 1.000 giocatori in Europa, Sud America e Nord America. Inoltre, i primi tre giocatori della FPL Proving Grounds guadagneranno un invito diretto alla FPL e uno stipendio mensile per supportarli nel loro percorso verso il professionismo.

Progettato per consentire ai giocatori con il punteggio Elo più alto di entrare nella scena professionistica, l'FPL Proving Grounds si svolgerà ogni quattro mesi e fungerà trampolino di lancio per qualificarsi alla FPL. La sua prima iterazione fungerà da gran finale della stagione 1 di Faceit, sostituendo gli hub FPL-C e le qualificazioni FPL-C. Il percorso verso la FPL è ora gratuito e si collega direttamente alle classifiche Elo in Europa, Nord America e Sud America.

La FPL ha già adottato Counter-Strike 2 supportando il percorso verso l'ambiente professionistico di star come Mathieu "ZywOo" Herbaut, Robin "ropz" Kool e Ilya "m0NESY "Osipov. L'obiettivo è ricreare l'aspetto e l'atmosfera dei primi giorni della FPL con partite piene dei migliori professionisti e contenuti in live streaming unici per la community. Faceit sta inoltre apportando modifiche all'Elo e al livello di abilità per riflettere meglio l'attuale base di giocatori, riducendo i tempi di attesa per i giocatori di alto livello e offrendo un migliore equilibrio delle partite.

Oltre al Nord America, Faceit ha ora implementato una funzione di selezione del server per i giocatori europei, offrendo una serie di nuove posizioni tra cui scegliere, tra cui Mosca, Germania, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. I giocatori di CS2 ora possono ottimizzare il loro ping selezionando la posizione dei server prima di mettersi in coda. Si tratta di un punto di svolta per i giocatori nella regione della CSI, che migliora la connettività, riducendo al minimo le barriere linguistiche su larga scala, raggruppando in modo più efficace i giocatori dell’Europa occidentale e orientale.

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo avuto l’onore di collaborare con la comunità di CS per costruire Faceit, una piattaforma in grado di rafforzare l’intero ecosistema di CS e la sua scena esportiva. CS2 è un nuovo capitolo incredibilmente entusiasmante che ci dà la possibilità di rafforzare il nostro impegno verso questa missione su una scala ancora più ampia”, ha affermato Niccolo Maisto, co-CEO del gruppo ESL Faceit. "Cogliamo questo momento per dare un caloroso benvenuto a tutti i giocatori, organizzatori, team e creatori che, come noi, hanno una profonda passione per il competitivo di Counter-Strike e vogliono contribuire a far crescere ulteriormente questa grande scena".

Dopo il lancio di Counter-Strike 2, poi, anche le competizioni targate ESL adotteranno la nuova piattaforma. Ecco tutte le variazioni in arrivo nel calendario esportivo di CS 2

Qualificazioni ESL Challenger Jönköping: con la prima partita che si svolgerà martedì 3 ottobre, le qualificazioni per la prossima competizione ESL Challenger in Svezia passeranno a CS2 con effetto immediato;

ESL Impact League Stagione 4: con la prima partita che si svolgerà mercoledì 4 ottobre, la quarta stagione della lega femminile passerà a CS2 con effetto immediato;

ESL Challenger League Stagione 46: con la prima partita che si svolgerà giovedì 5 ottobre, il campionato online per squadre aspiranti, semi-professionali e professionistiche passerà a CS2 con effetto immediato, in più verranno annunciate le nuove date e gli orari delle partite per il Nord America;

ESL Meisterschaft 2023 Stagione 2: con la ripresa delle partite di Division 1 e 2 rispettivamente il 12 e 15 ottobre, il Campionato nazionale tedesco passerà a CS2 con effetto immediato;

ESL ANZ Champs 2023 Stagione 2: con la ripresa delle partite ANZ Main e Champs rispettivamente il 2 e 9 ottobre, il campionato nazionale australiano e neozelandese passerà a CS2 con effetto immediato;

Intel Extreme Masters Sydney 2023: a partire dal 16 ottobre, il nostro prossimo evento IEM in Australia passerà a CS2 con effetto immediato;

Tutte le competizioni ESL di Counter-Strike previste dopo l'IEM Sydney 2023 passeranno a CS2. Queste includono le qualificazioni cinesi per l'IEM China 2024, l'ESL Challenger Jönköping, l'ESL Challenger Atlanta, le ESL Impact S4 Finals a Valencia e le competizioni ESL Pro Tour del 2024 appena annunciate.

Con questa transizione, poi, i tornei interessati si adatteranno al formato MR12. Ciò significa che le competizioni attualmente in corso – ESL Challenger League Stagione 46 Nord America e Asia, ESL Impact League Stagione 4 – vedranno un mix di partite MR15 e MR12. Nel caso in cui i tie-break di queste competizioni vadano ai turni, si svolgerà una partita decisiva per risolvere il pareggio.

Come annunciato all'inizio di questa settimana, le ESEA e le ESL Impact Cash Cup sono già passate a CS2 mentre la stagione 18 dell'ESL Pro League, che si concluderà questa domenica, così come la stagione 46 dell'ESEA League, che si concluderà domenica 8 ottobre, continueranno a essere giocate su CS:GO.

-di Riccardo Lichene