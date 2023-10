Abbiamo provato WarioWare Move it! Ed è perfetto per ogni festa

Quella di WarioWare è una serie atipica. É strana, irriverente e folle come solo gli sviluppatori giapponesi sanno fare. A volte il gameplay non è perfetto o i minigiochi sono deludenti ma una cosa è certa: si ride di gusto . Dopo aver passato un'ora in compagnia dell'ultimo capitolo della saga, WarioWare: Move It!, possiamo dire che il gioco non solo è fedele alla serie ma, in grafica e game design, è un vero e proprio ritorno alle origini .

La prima cosa che ci ha stupito appena avviato il gioco è che è tutto doppiato in italiano: le istruzioni, la campagna, le descrizioni e tutte le indicazioni di gioco hanno una suadente voce italiana che spiega cosa fare e come farlo. Tutto ruota intorno a delle pose prefissate da assumere con i Joy-Con in mano stando in piedi davanti alla tv. Nella sezione narrativa del gioco vi vengono spiegate, mano a mano, tutte le pose ma, in caso di feste o cuginetti inaspettati, prima di ogni minigioco c'è un video che spiega anche a chi non ha mai visto il gioco come mettersi nella posizione giusta.

Come il suo predecessore, Get It Together, le cosa da fare con i controller in mano sono tanto folli quanto irriverenti. Non possiamo descrivervi alcuni dei minigiochi provati nel dettaglio ma sappiate che non solo c'è da sudare ma le situazioni che si creano sono talmente ridicole che tra l'attività fisica e le risate, il gioco si trasforma in una vera e propria epopea in grado di resuscitare qualunque festa, se avete abbastanza Joy Con.

Dovrete disegnare con il vostro sedere, Prendere al lazo gli animali più diversi, imitare lottatori di Sumo e qualunque cosa stia facendo il gatto nell'immagine qui sopra. La grafica non è stellare e, per lo standard di un party game, ha bisogno di non poco spazio per giocare perché a volte dovrete muovervi con tutto il corpo e le braccia. A parte questo, però, se la stranezza ridicola tipica dell'umorismo nipponico è nelle vostre corde, in questo titolo troverete una quantità esorbitante di sorrisi e risate.

Il formato dei mingiochi, poi, è a round di non più di 10 secondi in rapida successione, una mitragliatrice di stimoli che terrà impegnato anche il più energetico dei bambini, un salvavita, secondo noi, alle feste di famiglia. Poi, per i nostalgici, possiamo dirvi che almeno un classico del retrogaming come Super Mario Bros 3 è stato usato come punto di partenza per un minigioco in cui dovrete muovere la vostra coda per restare in volo.

Mentre giocherete sentirete che qualcosa è stano, fuori posto o impossibile, non temete, è la magia di Wario che trasforma l'assurdità in puro divertimento. Non ci sarà campana da suonare o treno da fermare che non nasconde, nella sua essenza o sul suo sfondo, qualcosa di completamente fuori dal mondo e folle, lì abbiamo ritrovato il dna di questa serie al massimo del suo splendore, non solo nelle grafiche esplicative che sembrano (per volontà degli sviluppatori) prese pari pari dai tempi del Game Boy Advance.

Se avete una festa da salvare e invitati che non hanno paura di disegnare muovendo le proprie natiche per fare contento un sole con l'ombretto, allora WarioWare: Move It! non solo vi farà divertire ma vi trasformerà nei re delle feste spontanee e divertenti. Questa, in ultima analisi, è la vera magia di questo videogioco: tira fuori da chiunque impugni i Joy Con un divertimento primordiale veramente irresistibile e contagioso.

