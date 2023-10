I migliori loadout per Call of Duty aspettando Modern Warfare 3

Call of Duty non sta solo per celebrare i suoi 20 anni con il rilascio di Modern Warfare 3 , vuole anche creare l'esperienza definitiva per i fan della saga. Il prossimo capitolo avrà una campagna, il mutiplayer, gli zombie, il battle royale e persino una versione mobile di quest'ultimo. Tutto questo ben di dio è in arrivo l'8 novembre 2023 e per divertire la sua playerbase fino ad allora, Activision ha lanciato il classico evento di Halloween che ogni ottobre arriva su Call of Duty. Qui vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sulle modalità, le aggiunte, e le armi. Ma quali armi è meglio portare in tutte queste attività? Ecco una lista con tre loadout estremamente versatili adatti a portarvi da qui fino al lancio del prossimo capitolo.

Il miglior loadout per il Lockwood 300

I fucili a pompa non sono dicerto la categoria di armi più popolare di Warzone a causa delle lunghe e medie distanze a cui si svolgono la maggior parte dei combattimenti. Se, come noi, siete abitanti dell'internet avrete visto decine di video in cui, posizionandosi sulle scale nel cerchio finale con un Lockwoo 300, alcuni giocatori hanno portato a casa la vittoria sterminando intere squadre a colpi di fucile a pompa sovrapposto. Ecco perché abbiamo testato diverse combinazioni di equipaggiamento per potervi portare il miglior loadout possibile per quando c'è da combattere a corto raggio, non solo in Warzone ma ovunque Call of Duty Modern Warfare 2 ve lo richieda.

Volata: XTEN V2.0

Canna: Matuzek 812

Sottocanna: Buck Pro

Laser: VLK LZR 7mW

Calcio: Assente

L'obiettivo di questo loadout per il Lockwood 300 è aumentare drasticamente la sua mobilità e la sua accuratezza sparando senza mirare così da accentuare ancora di più il suo stile di gioco frenetico per cancellare i nemici con due colpi ben piazzati.

Il miglior loadout per la Vaznev-9K

Molti di voi si staranno chiedendo: ma perché state raccomandando una mitraglietta che rappresenta l'epitome dell'incubo che è sbloccare una nuova arma in Modern Warfare 2? La risposta è,relativamente, semplice: perché è la migliore. Sappiamo che sbloccare la Vaznev-9K è un'ordalia che richiede di livellare prima il Kastov-776, poi il Kastov-545 e poi il kastov 74-u ma non c'è una mitraglietta in tutto Call of Duty così efficiente sulle medie distanze, precisa nel rinculo e con un rateo di fuoco capace di calncellare anche il più corazzato dei nemici. Se, come è probabile, siete tra i molti che sono a metà o alla fine del lungo viaggio per sbloccarla, noi vi consigliamo di grindare ancora un po' con le nuove modalità di Halloween e provare voi stessi la magia del Vaznev-9K con questi accessori:

Volata: XTEN RR-40

Laser: FSS OLE-V

Calcio: Markeev R7

Impugnatura posteriore: True-Tac

Caricatore: 45 colpi

Se siete alla ricerca del limite assoluto per quanto riguarda l'utilizzo di una mitraglietta sulle medie distanze provate, in alternativa, la canna SA Response III ma sappiate che state pagando la maggiore gittata con la vostra mobilità.

Il miglior loadout per TAQ-V

Questo cugino dell'arma preferita di tutti i giocatori di Modern Warfare 2 al lancio, il TAQ-56, è rapidamente diventata uno degli strumenti di morte preferiti della community di Call of Duty. i fucili da battaglia sono di certo l'archetipo meno amato del gioco ma, con il loadout giusto, possono trasformarsi in uno strumento precisissimo con cui eliminare i propri nemici nella relativa sicurezza delle medie-lunghe distanze. Il rateo di fuoco è certamente più lento di quello del cugino ma la precisione che ha questo fucile lo rende meritevole di una prova: se non credete a noi chiedete alla community perché il TAQ-V è a oggi una delle armi il cui utilizzo è più in crescita nel gioco. Ecco il suo loadout ideale.

Volata: Sakin Tread-40

Canna: 18” Precision-6 Barrel

Mirino: Cronen Mini Pro

Sottocanna: FTAC Ripper 56

Caricatore: 30-Round Magazine

Ora siete pronti per affrontare ogni situazione aspettando Modern Warfare 3 e tutte le novità che porterà nel mondo di Call of Duty.

-di Riccardo Lichene