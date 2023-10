Call of Duty: il regista di Deadpool 2 ha diretto il nuovo trailer live action

Un nuovo trailer live action dedicato a Modern Warfare III dà vita al concetto di lobby multigiocatore, seguendo l’operatore KillSwitch mentre si prepara per entrare in azione. Lo vediamo attraversare una vera e propria lobby di Call of Duty, osservando gli altri operatori che si preparano per l'azione, mentre un conto alla rovescia segna 30 secondi all’inizio del game. Nel video diretto dal regista hollywoodiano David Leitch, fanno il loro cameo 21 Savage, fan di Call of Duty e musicista, la star dell'NBA Devin Booker e l'artista inglese Central Cee. La campagna segna anche la prima volta in cui i personaggi del gioco, tra cui Ghost, Gaz, Makarov, Valeria e Graves, compaiono accanto ai giocatori di tutti i giorni e alle celebrità.

Il video si conclude con la trasformazione dei personaggi reali in personaggi del gioco, con il messaggio "C'è un soldato in ognuno di noi". Call of Duty reintroduce questa iconica frase per la prima volta dal 2017 e le dà un nuovo significato: celebrare la sua comunità di giocatori in continua crescita.

Il video e il gioco contengono un brano originale composto da Ryan Tedder degli One Republic con strofe originali di 21 Savage e il ritornello cantato da D4vd, che cattura l'atmosfera e il ritmo del nuovo capitolo di Call of Duty. Il testo e la tematica della canzone combinano le caratteristiche della narrazione del video e del gioco in una canzone che può considerarsi come l’inno per il lancio di Modern Warfare III e per l'attesissima campagna di Call of Duty di quest'anno. La canzone, Call Me Revenge, è appena stata pubblicata.

Il video Lobby, appena uscito, è stato diretto dal famoso regista di film d'azione David Leitch, già regista di Bullet Train, Deadpool 2 e John Wick. Leitch stesso ha partecipato come attore di motion capture al primo titolo di Call of Duty uscito 20 anni fa, a conferma di come, con il 20° anniversario del franchise, la serie abbia chiuso il cerchio insieme a lui. Il video sul 20° anniversario di Call of Duty è disponibile dal 5 ottobre.

Tyler Bahl, Head of Marketing di Activision, ha dichiarato: "Per commemorare questa pietra miliare per il franchise di Call of Duty, crediamo sia essenziale onorare la nostra community di giocatori attraverso il nostro lavoro. Per la prima volta, "The Lobby" mostra i giocatori di COD, le celebrities e i personaggi del gioco che si riuniscono prima di una partita. Il video serve a ricordare in modo intenso la nostra iconica frase: 'C'è un soldato in ognuno di noi', che siamo entusiasti di reintrodurre".

Call of Duty: Modern Warfare III uscirà in tutto il mondo il 10 novembre.