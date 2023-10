Super Mario: il nuovo Wonder è l'esempio perfetto di videogioco per tutti - la recensione

Il 2023 ha visto i fan della Xbox celebrare la vine dell'attesa per Starfield per farla vedere a Sony che ha rilanciato con Spider Man 2 in esclusiva per la sua Playstation. Nel frattempo, in Giappone, la Nintendo ha fatto uscire non una ma due killer app nello stesso anno: Zelda Tears of the Kingdom e il protagonista della recensione di oggi, l'incredibile Super Mario Bros Wonder .

Vi abbiamo già raccontato dell'attesissimo ritorno dell'idraulico più famoso del mondo alle 2 dimensioni, ora che abbiamo trascorso una settimana in sua compagnia possiamo dirvi che ci troviamo davanti a uno dei capitoli meglio riusciti e più ispirati dell'intero franchise e quindi di tutto il mondo dei videogiochi.

La magia e la semplicità con cui il gioco prende chi lo avvia per la prima volta e non lo lascia più andare sono veramente difficili da descrivere a parole. É un misto tra la sfida del superare il livello, la curiosità di scoprire i nuovi effetti dei fiori meraviglia (che modificano in modo sensibile l'andamento di ciascuno stage) e la gioia di esplorare un mondo colorato e pieno di creature adorabili.

L'attenzione per i dettagli messa da Nintendo in questo videogioco è impressionante. Ogni elemento della scenografia, che sia vicino o lontano, è pieno di vita e reagisce al comportamento del giocatore. I nemici hanno una miriade di espressioni facciali e i personaggi hanno tutta una serie di interazioni tra loro e il resto del livello. L'esperienza di gioco è ricchissima, estremamente rigiocabile e sorprendentemente lunga.

Ci sono decine di livelli, ognuno dei quali può essere affrontato in modi diversi grazie al sistema delle spille, dei potenziamenti, attivi e passivi, equipaggiabili uno alla volta da ciascun eroe. Si può saltare più in alto, planare con il proprio cappello, saltare più volte contro un muro e tutta una serie di altre dinamiche che personalizzano il gameplay secondo lo stile di chi gioca.

Quando si raccolgono i fiori meraviglia, poi, il livello cambia, diventa più frenetico, colorato e movimentato in un turbinio di divertimento che mette sempre un grande sorriso sulle labbra. Gli sviluppatori di Super Mario Bros Wonder sono riusciti ad azzeccare alla perfezione il concetto di videogioco per tutti, grandi e piccoli, novizi e veterani, mettendo insieme un'esperienza piena di personalità ed estremamente accessibile.

Scegliendo uno qualunque degli Yoshi, infatti, diventerete immortali (al costo di non potervi potenziare) ed eliminerete ogni tipo di frustrazione legata al game over. Aiutare il Regno dei Fiori, un nuovo mondo di gioco in cui i designer hanno avuto più libertà nella creazione di nuovi nemici, sarà tanto semplice quanto lo desidererete e sarà sempre e comunque divertente.

Super Mario Bros Wonder non ha bisogno di ulteriori analisi, è il titolo perfetto per distrarsi dal lavoro, per farvi compagnia in un lungo viaggio, per staccare il cervello la sera o per divertirsi con amici o in famiglia fino a un massimo di quattro giocatori. Fa tutto questo con semplicità e un distillato di gioia capace di far tornare bambino qualunque videogiocatore.

Ora sappiamo quasi per certo che una Switch 2 è in arrivo quindi forse non è il caso di prendere una Nintendo Switch solo per godersi questo titolo. Se la nuova console fosse anche solo a un paio d'anni di distanza, però, Super Mario Bros Wonder è un prodotto talmente valido che, da solo, potrebbe valere l'acquisto dell'hardware, magari aspettando le offerte del black friday.

-di Riccardo Lichene