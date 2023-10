Ecco come partecipare alla open beta di THE FINALS, lo sparatutto dei veterani di Battlefield

THE FINALS è il combat entertainment game show definitivo in cui voi e la vostra squadra lotterete per la fama, la ricchezza e il favore di generosi sponsor stagionali, in arene virtuali iperrealistiche e completamente distruttibili, ispirate ad alcuni dei luoghi più iconici del mondo.

L'Open Beta introduce la nuova arena Skyway Stadium e una nuova modalità di gioco chiamata Bank-It. Inoltre, la beta include un BattlePass gratuito con 16 ricompense esclusive e permanenti che i giocatori potranno sbloccare e conservare per il lancio ufficiale. La beta prevede cross-play e cross-progression tra PC e console.

L'obiettivo di questa Open Beta è quello di convalidare le migliorie e le modifiche apportate dopo i precedenti test su PC, testare lo stress dell'infrastruttura del server e del backend del gioco su più ampia scala, garantire che il team sia in grado di applicare rapidamente patch e aggiornamenti al gioco su tutte le piattaforme e ottenere feedback sull'esperienza su console e controller.

Ecco cosa vi aspetta nella Open Beta di THE FINALS