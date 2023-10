Just Dance 2024: il ballo competitivo è ancora più colorato - la recensione

Just Dance ha fatto un importante passo in avanti nel 2023: si è trasformato dal semplice videogioco standalone a un quasi game as a service completamente integrato nell'ecosistema Ubisoft al punto che per giocarlo serve un account. Dalla versione dello scorso anno, Just Dance 2024 eredita l'interfaccia, i menù e l' approccio alla progressione mentre di nuovo ci sono quaranta tracce, ognuna con la sua coreografia.

Torna il sistema delle sfide giornaliere e stagionali per incentivare l'accesso e per ottenere una pletora di nuovi cosmetici. Noi abbiamo provato il gioco su Nintendo Switch, ancora una volta la piattaforma ideale per ballare con i colori sgargianti di questa saga. Una nota di demerito va fatta all'applicazione per trasformare lo smartphone in un controller e giocare in più di due persone: è davvero poco collaborativa e spesso ha tempi di associazione con la console che fanno perdere la voglia di giocare. Con i Joy-Con in mano, però, il divertimento è totale e senza ostacoli: questo gioco è ancora in grado di salvare i compleanni e i natali con bambini piccoli.

Quello che farà contenti i fan più devoti della saga è che con il servizio Just Dance + (a cui ci si può abbonare per un mese o per un anno) ci sono più di 300 brani a disposizione. Questo catalogo in continuo aggiornamento e a rotazione è il modo migliore per avere un'esperienza sempre fresca e varia e un mese di prova è incluso con ogni copia del gioco. Se il ballo è la vostra vocazione crediamo che spendere 25 euro in aggiunta ai 60 del gioco base per un anno di questo servizio premium possa valere la pena visti i tanti contenuti inclusi.

Ecco la lista delle 40 canzoni incluse nella versione base di Just Dance 2024

"A Night in the Château de Versailles"

"A Queda" di Gloria Groove

"After Party" di Banx & Ranx (con Zach Zoya)

"Butter" dei BTS

"Calm Down" di Rema

"Canned Heat" di Jamiroquai

"Can't Tame Her" di Zara Larsson

"Chaise Longue" di Wet Leg

"Cradles" di Sub Urban

"Cure for Me" di Aurora

"Despechá" di Rosalía

"Don't Cha" di The Pussycat Dolls (con Busta Rhymes)

"Flowers" di Miley Cyrus

"Gimme More" di Britney Spears

"How You Like That" di Blackpink

"I Am My Own Muse" di Fall Out Boy

"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" di Whitney Houston

"I'm Good (Blue)" di David Guetta e Bebe Rexha

"I'm Not Here to Make Friends" di Sam Smith

"It's the Most Wonderful Time of the Year" di Andy Williams

"Kill Bill" di SZA

"Makeba" di Jain

"My Name Is" di D Billions

"Never Be Like You" di Flume ( con Kai)

"Otonablue" di Atarashii Gakko!

"Rapper's Delight" di Groove Century

"Sail" di Awolnation

"Say My Name" di Ateez

"Shine a Little Love" di The Sunlight Shakers

"Stronger (What Doesn't Kill You)" di Kelly Clarkson

"Survivor" di Destiny's Child

"Swan Lake (Remix)" di Pyotr Ilyich Tchaikovsky

"Tití Me Preguntó" di Bad Bunny

"Treasure" di Bruno Mars

"Vampire" di Olivia Rodrigo

"Wasabi" di Little Mix

"Whitney" di Rêve

"Woof" di Sofi Tukker (con Kah-Lo)

"You Should See Me in a Crown" di Billie Eilish

Just Dance 2024 riesce a far ballare grandi e piccoli, ha una grafica cartoonesca irriverente (anche se non sempre a tema con le canzoni) e può sciogliere anche le più imbarazzanti riunioni familiari o feste tra amici. La progressione per chi ama giocarci spesso è piacevolmente lineare anche se, dobbiamo dirlo, l'obbligatorietà dell'essere sempre online può dare fastidio.

Per quanto riguarda il lato competitivo, tra poco potremo farvi leggere un'intervista con un importante player italiano che si è qualificato alle Olympic Esports Series e con lui ragioneremo della struttura delle competizioni e di come si diventa un ballerino esportivo professionista. Nel frattempo, se siete alla ricerca di un solido titolo di ballo capace di divertire in solitaria e con amici, Just Dance 2024 si riconferma la scelta migliore con nuove coreografie (in cui si sente la fortissima influenza di TikTok) e le ultime hit del panorama musicale globale.

-Di Riccardo Lichene