Song of Nunu finalmente disponibile

Riot Forge e Tequila Works hanno annunciato l’uscita ufficiale di Song of Nunu: A League of Legends Story, un'avventura incentrata sulla narrazione con protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump. Il titolo è disponibile su Nintendo Switch e PC tramite Steam, Gog ed Epic Games Store già dall’1 novembre.

Come funziona Song of Nunu di Riot Forge

Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, amici inseparabili e amatissimi campioni di LoL. “Camminate, arrampicatevi e scivolate lungo il Freljord, un gelido mondo pieno di bufere spaventose, lupi feroci e magie, e preparatevi a incontrare altri personaggi leggendari lungo la strada. Dovrete usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio”.

Il prezzo

Song of Nunu: A League of Legends Story è disponibile su tutti gli store digitali delle rispettive piattaforme al prezzo di 29,99 €. È inoltre disponibile un'edizione da collezione fisica (99,99 €) sul sito ufficiale, che contiene un peluche di Willump, un peluche Poro, un artbook Song of Nunu, quattro cartoline del Freljord, cinque spille smaltate da collezione, un disegno da collezione e un diorama pop-up di un fuoco da campo.