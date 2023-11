Red Bull Campus Clutch: vincono i Novo CC sul palco del Lucca Comics

Nel pieno dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games si sono tenute le finali italiane di Red Bull Campus Clutch , il principale torneo di esports universitari di Valorant al mondo. La competizione si è svolta il 3 novembre e ha infiammato gli spalti del Riot Stadium, l’arena consacrata ai videogiochi competitivi e il palcoscenico di riferimento per le sfide del festival. A vincere la tappa italiana al meglio delle 5, dopo una serie di match infuocati, sono stati i Novo CC per 3 a 0. Il team di studenti si è così aggiudicato il titolo di campione italiano, staccando un biglietto per le Global Final di Istanbul, in Turchia, che si terranno dal 19 al 24 novembre.

Le qualificazioni italiane si sono rivelate entusiasmanti e la stessa finalissima, seguita dai caster Etrurian e Wolcat, non ha deluso le aspettative, regalando emozioni e azioni avvincenti che hanno lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, almeno fino alla seconda metà della seconda partita: dopo quella vittoria il risultato era praticamente già scritto. I round hanno visto i Fuoricorso, composti da musyka, kentrax, Lando, looM, RickyVaila e guidati dal coach JoYnt, sfidare i Novo CC, la cui formazione vedeva limp, Z3RO, mass3R, Sfal e rhagee, con Felox a fare da allenatore. Le due squadre si sono sfidate in partite intense ed emozionanti che hanno esaltato l’affiatamento e la dedizione dei membri di entrambi i team.

Il primo game su Split ha visto i Novo portarsi sull'11-1 prima del cambio ruoli. I Fuoricorso hanno saputo reagire, visto il naturale sbilanciamento della mappa, e abbiamo visto all'opera la disciplina per cui coach JoYnt è famoso: “Mi dicono che sono molto rigido, io però non chiedo molto, non voglio vedere gente che muore da sola e voglio vedere i miei giocatori muoversi in modo organico, con uno scopo". Quando il punteggio si è portato sul 12-7, però, Felox ha chiamato il timeout: due parole per rimettere i giocatori in riga dopo aver perso 5 round di fila devono essere bastate, perché nel round successivo Z3RO, con un piazzamento perfetto, ha chiuso la ritirata dei Fuoricorso facendo scoppiare la Spike e conquistando il vantaggio.

La seconda partita è stata molto più combattuta, i round sono stati decisamente più bilanciati ma due giocatori dei Novo, Z3RO e Limp, hanno vinto con maestria alcuni round decisivi dando di nuovo la vittoria alla loro squadra. Estremamente degne di nota sono l'azione che ha visto i Novo riprendersi un site in due contro quattro, e quella in cui Z3RO, con il suo ormai famoso Odin, ha spezzato il morale avversario con Cypher prendendosi una bellissima doppia uccisione a inizio round. Con il morale a terra, i Fuoricorso sono crollati al terzo game e i Novo CC hanno staccato i loro biglietti per Istanbul.

Il prossimo passo dei Novo CC sarà quello di preparare i bagagli e il proprio arsenale per raggiungere Istanbul a fine mese e competere contro 49 squadre che avranno l’opportunità di rappresentare il proprio Paese nel grande epilogo che decreterà chi sarà il campione mondiale universitario di Valorant. Comunque vada, Red Bull Campus Clutch non è solo una competizione di alto livello, ma è anche un’occasione unica per gli studenti di connettersi con altri appassionati di esports provenienti da diverse università nel mondo. Le Global Final rappresentano, infatti, un’opportunità irripetibile per gli studenti di dimostrare il proprio talento.

Purtroppo, com'era prevedibile, non sono state poste limitazioni ai trascorsi competitivi dei partecipanti, quindi molti giocatori di queste squadre universitarie (compreso il team italiano) giocano già in leghe professionistiche nazionali. Questa scelta alza non di poco il livello delle partite mostrate ma taglia un po' le gambe alla promessa del torneo di prendere un gruppo di compagni di corso e farli competere su un grande palco internazionale. Presto saremo in compagnia dei Novo CC per farci raccontare preparazione, strategia e aspettative in vista di Istanbul, quindi per sapere tutti i segreti di rhagee e compagni per dominare su Valorant restate connessi.

-di Riccardo Lichene