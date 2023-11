Il gaming in cattedra con l'University Esports

Torna per la nona stagione l’University Esports, uno dei più grandi progetti che legano il mondo universitario a quello del gaming competitivo. GGTech Entertainment, azienda che opera a livello internazionale ed è organizzatore ufficiale della competizione che raccoglie in tutto il mondo oltre 100.000 studenti provenienti da più di 2.000 università di 26 paesi in quattro continenti differenti.

Iscrizioni al via

I precedenti split sono stati organizzati in Italia da King Esports, riscuotendo un importante successo con le finali disputate anche dal vivo a Milano. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, disponibili sul sito ufficiale, e vedranno il coinvolgimento di quattro titoli: League of Legends, Valorant, Rocket League e Clash Royale. La scorsa stagione per la sola Italia hanno partecipato più di 4.000 studenti di 85 atenei del Bel Paese. Quest'anno il montepremi è di 6.500 €.

Non solo competizione

Come la stagione precedente, anche quella imminente includerà un'ampia gamma di attività didattiche, laboratori e tour universitari. Inoltre questa stagione continua a offrire agli studenti l’opportunità di acquisire le prime esperienze professionali nel settore degli esports. Dal broadcast al marketing, alla gestione e oltre, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare diverse opzioni di carriera e sviluppare preziose competenze all'interno dei workshop a loro dedicati.

Un Winter Split tutto da seguire

“Siamo molto entusiasti di prendere parte al progetto UNIVERSITY Esports per il secondo anno consecutivo. Dopo l'incredibile risposta degli studenti la scorsa stagione, siamo pronti a fare del nostro meglio per continuare il percorso di crescita per, e con gli studenti”, ha affermato Francesco Basile, co-fondatore di King Esport, società nata con lo scopo di promuovere e gestire eventi online e dal vivo legati al mondo dei videogames, oltre a fornire servizi di consulenza, creazione di contenuti e campagne di marketing.