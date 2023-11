Come è andata l'italia al Red Bull Campus Clutch 2023?

La seconda giornata della fase a gironi è iniziata con la squadra Slovacca Gumká?i e il Team Snakes pakistano che hanno impressionato tutti alla VW Arena, con risultati netti nei rispettivi gironi. La squadra australiana Aussie Underdog si è comportata bene contro i belgi del KRC Genk Esports e il Team Lemon dalla Svizzera, nonostante una sconfitta contro la squadra pakistana, è riuscito a passare alla Top 16.

Dopo l'incredibile prestazione nel primo turno della fase a gironi, il giocatore del Gumká?i Maximilián "Ayyzicle" Végh ha detto che ora è "pronto a vincere tutto". Il compagno di squadra LaggS ha dichiarato: "Mi sono comportato molto bene e penso che possiamo vincere".

Le partite finali della fase a gironi hanno visto il team turco WERDER WEREMEM e i St. Clair Saints canadesi vincere tutte le partite dei rispetti i gironi per assicurarsi un posto negli ottavi di oggi. Questo risultato ha ancora più significato per il giocatore di ritorno dei WERDER WEREMEM Mert "Mykoz" Demirci, che quest'anno è riuscito ad avanzare ai playoff dopo essere stato eliminato durante la fase a gironi delle finali mondiali del 2022. I polacchi Przejazd ha battuto gli indiani McD Cashiers e gli italiani dei Novo CC, ma, anche con una sconfitta contro i St. Clair Saints sono riusciti a passare agli ottavi di finale.

Il giocatore dei Przejazd, Denis '6ix' Madeja, dopo un'ottima prestazione nella fase a gironi, ha dichiarato: "Sono molto felice di aver raggiunto i playoff per il nostro paese" e il compagno di squadra Kryo ha affermato di essere "molto soddisfatto della nostra prestazione". Non c'è stato nulla da fare per la squadra italiana che, avendo perso tutte e tre le partite del suo girone, si è ritrovata fuori, come l'anno scorso, dalle fasi eliminatorie.

Nel primo giorno di quarti di finale la tensione aumenterà visto che queste 16 squadre devono ora superare un impegnativo turno a eliminazione diretta se vogliono arrivare alle semifinali di venerdì. Al mattino giocheranno tutte e 16 le squadre, mentre nel pomeriggio solo le otto vincenti accederanno ai quarti di finale. Venerdì 24 novembre, poi, si svolgeranno le semifinali e la finale, oltre a un imperdibile showmatch.

Il programma completo del torneo è il seguente:

Top 16 e quarti di finale: 23 novembre / dalle 8:00 alle 18:00 CET

Semifinali: 24 novembre / 10:30 - 16:00 CET

Finale: 24 novembre / 17:00 - 20:00 CET

Venerdì 24 novembre si terrà uno showmatch a cui parteciperanno wtcN, Cigdemt, Alfajer, CombatRy, Hellian, qRaxs, CNed, Ata, Keeoh e Tiffae.

-di Riccardo Lichene