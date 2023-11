PUBG Mobile: ecco le squadre qualificate per i mondiali

Dopo un'intensa settimana di esports mobile ad alte prestazioni, la quarta settimana del PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2023 si è appena conclusa con ben diciannove squadre eliminate dalla competizione nella fase Survival e nella fase Last Chance. Delle 24 squadre presenti all'inizio della settimana, solo D'Xavier, Persija Evos, FaZe Clan, IHC Esports e Yoodo hanno staccato un biglietto per le PMGC Grand Finals , avvicinandosi di un passo alla vittoria di una parte dei 3 milioni di dollari di montepremi che saranno messi in palio a Istanbul, in Turchia, tra l'8 e il 10 dicembre.

Nella prima fase di questa settimana, la Fase Sopravvivenza, otto squadre sono state eliminate dalla competizione dopo dodici partite. Le squadre brasiliane continuano a eccellere, con gli Influence Rage in testa alla classifica con 112 punti. A seguirli c'erano i MadBulls con 104 punti e i D'Xavier con 100. Nonostante una grande prestazione nella fase a gironi, la coreana Dplus KIA non è riuscita a progredire, insieme agli eroi malesi SEM9, ai favoriti indonesiani Alter Ego e altri.

Le restanti sedici squadre sono poi passate alla fase Last Chance, lottando per i cinque posti finali nelle PMGC Grand Finals. D'Xavier ha dominato questa fase segnando 108 punti. Sono stati seguiti da Persija Evos con 92 punti, il cui giocatore RedFace è stato nominato MVP, e FaZe Clan con 87 punti.

Gli Underdogs IHC Esports hanno messo sul piatto una prestazione fantastica, balzando dal nono posto ai primi quattro nelle ultime partite. A completare la top five e ad occupare di poco l'ultimo posto, poi, c'è Yoodo Alliance, con 82 punti. È stato anche il momento di dire addio a nomi come iNCO Gaming, Duksan Esports, Nigma Galaxy e tanti altri.

La lineup completa per le Grand Finals del PMGC che si terranno a Istanbul dall'8 al 10 dicembre è ora pronta. A lottare per il titolo di campione del mondo di PUBG Mobile con D'Xavier, Persija Evos, FaZe Clan, IHC Esports e Yoodo Alliance ci sono Loops, Alpha7 e Stalwart Esports del Group Green, Nongshim Redforce, Six Two Eight e Morph del Group Red e Major Pride, 4Merical Vibes e Team Weibo del Gruppo Giallo. I vincitori dello scorso anno S2G Esports e i Titan Esports, poi, occuperanno gli ultimi due posti nelle Grand Finals grazie a inviti diretti.

Queste sedici squadre lotteranno ora per il primo posto nelle Grand Finals che si giocheranno su un totale di diciotto partite nell'arco di tre giorni: la squadra con più punti alla fine verrà incoronata Campione del mondo di PUBG Mobile e porterà a casa la fetta più grande del montepremi da 3 milioni di dollari. I biglietti per l'evento PMGC Grand Finals presso l'Ülker Sports and Event Hall di Istanbul sono ora disponibili tramite Biletino o Biletix, mentre le partite verranno trasmesse in streaming online tramite Youtube, Facebook, Tiktok e Twitch.