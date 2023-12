The Game Awards: la lista completa dei vincitori e degli annunci

Gioco dell'Anno

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior Game Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior adattamento

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Miglior Narrativa

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Miglior Art Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Migliore colonna sonora e musica

Alan Wake 2, Composer Petri Alanko (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur's Gate 3, Composer Borislav Slavov (Larian Studios)

Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken (Square Enix)

Hi-Fi Rush, Audio Director Shuichi Kobori (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Composed by Nintendo Sound Team (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior design audio

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Dead Space (Motive Studio/EA)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Miglior performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel's Spider-Man 2

Innovazione in accessibilità

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Mortal Kombat 1 (NetherRealm Studios/WB Games)

Street Fighter 6 (Capcom)

Games for Impact (impatto culturale, sociale...)

A Space for the Unbound (Mojiken Studio/Toge Productions/Chorus)

Chants of Sennaar (Rundisc/Focus Entertainment)

Goodbye Volcano High (KO_OP)

Tchia (Awaceb/Kepler Interactive)

Terra Nil (Free Lives/Devolver Digital/Netflix)

Venba (Visai Games)

Miglior gioco in continuo aggiornamento

Apex Legends (Respawn Entertainment/EA)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Miglior supporto alla community

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

No Man's Sky (Hello Games)

Miglior gioco indie

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dave the Diver (MINTROCKET)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Miglior gioco indie di debutto

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Pizza Tower (Tour de Pizza)

Venba (Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Miglior gioco mobile

Final Fantasy VII: Ever Crisis (Applibot/Square Enix)

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Hello Kitty Island Adventure (Sunblink Entertainment)

Monster Hunter Now (Niantic/Capcom)

Terra Nil (Free Lives/Devolver/Netflix)

Miglior gioco AR/VR

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

Humanity (tha LTD/Enhance Games)

Horizon Call of the Mountain (Guerrilla Games/Firesprite/SIE)

Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

Synapse (nDreams)

Miglior gioco d'azione

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware/Bandai Namco)

Dead Island 2 (Dambuster Studios/Deep Silver)

Ghostrunner 2 (One More Level/505 Games)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Remnant 2 (Gunfire Games/Gearbox Publishing)

Miglior gioco d'azione e avventura

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Star Wars Jedi: Survivor (Respawn Entertainment/EA)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior gioco di ruolo

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks)

Miglior picchiaduro

God of Rock (Modus Studios Brazil/Modus Games)

Mortal Kombat 1 (NetherRealm Studios/WB Games)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Ludosity/Fair Play Labs/GameMill Entertainment)

Pocket Bravery (Statera Studio/PQube)

Street Fighter 6 (Capcom)

Miglior gioco per famiglie

Disney Illusion Island (Dlala Studios/Disney)

Party Animals (Recreate Games)

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Sonic Superstars (Arzest/Sonic Team/Sega)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior gioco di simulazione o strategia

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (WayForward/Nintendo)

Cities: Skylines II (Colossal Order/Paradox Interactive)

Company of Heroes 3 (Relic Entertainment/Sega)

Fire Emblem Engage (Intelligent Systems/Nintendo)

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior gioco di guida/sport

EA Sports FC 24 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

F1 23 (Codemasters/EA Sports)

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Milestone)

The Crew Motorfest (Ubisoft Ivory Tower/Ubisoft)

Miglior gioco multigiocatore

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Party Animals (Recreate Games)

Street Fighter 6 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Game Awards 2022 Art

Gioco più atteso

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Hades II (Supergiant Games)

Like A Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Tekken 8 (Bandai Namco/Arika)

Players' Voice (votato dai giocatori)

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Creatore di contenuti dell'anno

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Miglior gioco esports

Counter-Strike 2 (Valve)

Dota 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

PUBG Mobile (LightSpeed Studios/Tencent Games)

Valorant (Riot Games)

Miglior atleta eSport

Lee "Faker" Sang-hyeok (League of Legends)

Mathieu "ZywOo" Herbaut (CS:GO)

Max "Demon1" Mazanov (Valorant)

Paco "HyDra" Rusiewiez (Call of Duty)

Park "Ruler" Jae-hyuk (League of Legends)

Phillip "ImperialHal" Dosen (Apex Legends)

Miglior team eSport

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)

Miglior coach eSport

Christine "potter" Chi (Evil Geniuses - Valorant)

Danny "zonic" Sorensen (Team Falcons - Counter-Strike)

Jordan "Gunba" Graham (Florida Mayhem - Overwatch)

Remy "XTQZZZ" Quoniam (Team Vitality - Counter-Strike)

Yoon "Homme" Sung-young (JD Gaming - League of Legends)

Miglior evento eSport

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023

Tutti gli annunci dei Game Awards

La notte degli oscar dei videogiochi è sempre un momento di grandi annunci e l'edizione 2023 non ha fatto eccezione. Due sono state le sorprese più grandi: la prima è stata il lancio di quello che secondo noi è il miglior sparatutto dell'anno, THE FINALS, di cui qui trovate l'anteprima e un'intervista esclusiva; la seconda è stata l'annuncio di un nuovo, grandissimo, Monster Hunter che uscirà nel 2025 e si intitolerà Wilds.

Gli annunci del pre-show sono stati:

Il remake in Unreal Engine di Brothers A Tale of Two Sons, il primo gioco dell'autore di It Takes Two Josef Fares, uscirà il 28 febbraio.

Pony Island 2 Panda Circus e The Rise of the Golden Idol sono stati annunciati

Usual June è il nuovo gioco indipendente di Finji, il publisher di Chicory e Tunic

Harmonium The Musical è la trasformazione in videogioco di un film della Disney

Windblown è il nuovo videogioco degli sviluppatori di Dead Cells, Motion Twin

Thrasher fa da sequel a Thumper ed è un viaggio musicale psichedelico

Dave the Diver e Dredge hanno un DLC crossover in programma in arrivo il 15 dicembre

World of Goo 2 arriverà l'anno prossimo, 15 anni dopo il rilascio del primo capitolo

Metaphor ReFantazio, il nuovo titolo degli autori della serie Persona ha confermato la sua data di uscita per il prossimo autunno

Gli annunci principali dei Game Awads

Exodus è un nuovo videogioco fantascientifico in stile Mass Effect in cui prenderà parte Matthew McConaughey

God of War Ragnarock riceverà un DLC gratuito con una modalità roguelike

Big Walk sarà il prossimo videogioco di House House, gli sviluppatori di Untitled Goose Game

Kemuri, il nuovo videogioco di Ikumi Nakamura si è mostrato per la prima volta

No Rest for the Wicked è il nuovo videogioco di Moon Studios, gli sviluppatori della serie Ori e sarà un action rpg

Sega ha giocato la carta nostalgia con diversi ritorni di vecchi franchise tra cui: Jet Set Radio, Shinobi e Crazy Taxi

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo capitolo della saga Budokai Tenkaichi e c'è un gustoso nuovo trailer

The Casting of Frank Stone è un progetto collaborativo di Supermassive Games (Untill Dawn) e Dead by Daylight e sarà un gioco single player

Visions of Mana, in uscita nel 2024, è l'ultimo episodio della storica seire di JRPG di Square Enix ed è in uscita l'anno prossimo

Rise of the Ronin, del Team Ninja, uscirà il 22 marzo

Hideo Kojima è salito sul palco insieme a Jordan Peele per presentare The OD, il suo horro in esclusiva per Xobx che, nelle sue parole, "Sarà anche un film e un nuovo modo di vivere un videogioco".

Jurassic Park Survival è stato annunciato e sarà un survival in prima persona ambientato sull'isola originale

Black Mith Wukong uscirà il 20 agosto

Tales of Kenzerra Zau è un metroidvania targato EA Original ed stato sviluppato da Abubakar Salim, l'attore che ha interpretato Bayek in Assassin's Creed Origins