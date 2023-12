GIANTIX: nasce una nuova società dalla fusione di EXCEL e Giants

L'organizzazione britannica di esports EXCEL ESPORTS e il pilastro dei videogiochi competitivi spagnoli Giants Gaming hanno appena annunciato la fusione di entrambe le società per formare GIANTX . La nuova impresa unificherà i roster , il management e le risorse competitive di ciascuna delle due parti per accelerare la crescita della nuova organizzazione nel tentativo di espandere la sua presenza geografica e competitiva. Questa fusione è alla base di una strategia fondamentale per sviluppare i mercati storici di GIANTX nel Regno Unito e in Spagna, sostenendo al tempo stesso una più ampia crescita europea e globale. GIANTX continuerà a competere sui palcoscenici globali nei più grandi titoli competitivi del mondo, oltre a far crescere una base di fan globale senza rivali e proposte commerciali associate.

Con una base di fan e un team interculturali, GIANTX trarrà vantaggio dal suo roster diversificato di giocatori professionisti e creatori di contenuti per fornire contenuti bilingue accattivanti in grado di entrare in risonanza con entrambi i pubblici. Questo include lo sfruttamento della base di fan di lingua spagnola per stabilire una forte presenza nel mercato. GIANTX parteciperà a due dei franchise di eSport più stimati: il League of Legends EMEA Championship (LEC) e il VALORANT Champions Tour (VCT), con il suo coinvolgimento che si estende al LVP spagnolo e all'iniziativa inclusiva GameChangers.

Rimanendo fedeli alle radici britanniche e spagnole, gli attuali 60 dipendenti di GIANTX continueranno a lavorare nelle sedi regionali di Londra e Malaga, nonché in un centro di prestazioni competitive a Berlino. GIANTX, poi, ha comunicato che sfrutterà le sue solide basi, il personale e il supporto del suo gruppo di investitori per esplorare nuove strade commerciali. Ciò include l’ingresso in nuovi titoli di gioco competitivi e la promozione di partnership globali che siano in sintonia con la fascia demografica degli esports del marchio. I partner esistenti di EXCEL esports e Giants Gaming rimarranno dopo la fusione, offrendo opportunità nuove e diversificate attraverso un pubblico globale più ampio.

GIANTX sarà guidato da Tim Reichert; Pioniere tedesco degli eSport e attuale CEO di EXCEL esports e Jose Diaz; considerato uno degli imprenditori più importanti nella scena spagnola degli esports, CEO e fondatore di Giants Gaming, entrambi co-CEO. Il gruppo dirigente sarà composto anche dall'ex Direttore Commerciale di EXCEL esports, Mark Carter; dalla Direttrice strategica e comproprietaria di Giants Gaming, Virginia Calvo; e dal Vice Presidente di Marketing e Marchio, Oskar Sisi.

Tim Reichert, Co-CEO di GIANTX, ha commentato: “La fusione e la fondazione di GIANTX rappresenta un capitolo fondamentale e degno di nota nella storia di EXCEL esports e siamo entusiasti di unirci a una delle principali organizzazioni di eSport spagnole, Giants Gaming. Riunendo i due marchi, ciascuno dei quali ha coltivato un pubblico appassionato e distinto, siamo entusiasti di presentare una visione fresca e avvincente per il futuro. Sebbene EXCEL e Giants Gaming siano leader in diversi mercati, insieme abbiamo creato una visione chiara e unificata che offrirà nuove e diverse opportunità per i nostri partner ampliando il nostro pubblico globale e ottimizzando le nostre strategie competitive tra i nostri elenchi. Attingendo ai nostri 24 anni complessivi di ricco patrimonio culturale costruito nel Regno Unito e in Spagna, GIANTX aspira ad emergere come una nuova formidabile forza negli eSport europei".

José Díaz, CO-CEO di GIANTX sottolinea: "Il lancio di GIANTX rappresenta un'opportunità straordinaria. Dopo molteplici risultati e anni di leadership nel settore, dove Giants è diventato uno dei maggiori riferimenti nel mercato di lingua spagnola, è tempo di evolversi e fare un nuovo salto. Crediamo che in EXCEL esports abbiamo trovato il partner ideale per continuare a crescere. La nostra missione è che GIANTX si affermi come uno dei club di esports più apprezzati a livello internazionale e che i nostri team si classifichino tra i migliori in le più importanti competizioni di esports a livello mondiale. Lo spirito di GIANTX è globale: da Londra a Malaga, con Berlino come sede sportiva. Anche i nostri mercati e il nostro pubblico si espandono con questa fusione. Così come le opportunità: aspiriamo a diventare un'organizzazione vincente e rilevante ai massimi livelli nell'universo degli eSport. Siamo fiduciosi che raggiungeremo questo obiettivo e onoreremo pienamente l’eredità che Giants ed EXCEL hanno costruito in tutti questi anni con lavoro, impegno e passione”.

-di Riccardo Lichene