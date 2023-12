Pokémon il Disco Indaco: ecco come sbloccare il finale segreto

Pokémon Scarlatto e Violetto ha appena rilasciato la seconda parte del suo DLC intitolata "Il Disco Indaco". Questa avventura continua sul filone della prima parte espandendo la narrativa e il mondo di Pokémon Scarlatto e Violetto. Quello che il gioco non vi dice, però, è che c'è un finale segreto che regala qualche cicca in più sulla storia, già di per sé ottima, dell'ultima coppia di videogiochi targati Game Freak.

Resteremo assolutamente alla larga dagli spoiler in questo articolo quindi se non avete ancora finito il DLC non temete, continuate pure a leggere così, quando avrete terminato tutte le avventure che Il Disco Indaco ha da offrire, saprete dove andare e cosa fare.

Per trovare il finale segreto non solo del Tesoro dell'Area Zero Pt1 e Pt2 ma di tutto Scarlatto e Violetto, visto che nessun nuovo contenuto è in programma, per prima cosa andate alla Piscina di Cristallo di Kitakami, la località al centro della Maschera Turchese, la prima parte del DLC. Se userete il viaggio rapido, cosa che vi consigliamo, il finale segreto partirà automaticamente in forma di cutscene una volta che vi avvicinerete all'acqua che si trova subito dopo il ponte dove il viaggio rapido vi farà comparire.

Per comprendere a pieno le conseguenze di quello che avete appena visto, poi, recatevi alla vostra scrivania all'interno della classe, lì troverete qualcosa di nuovo che getterà nuova luce sugli eventi del DLC. A livello di impatto, questo finale segreto è una piacevole ciliegina sulla torta perché chiude un paio di trame lasciate in sospeso dalla narrativa dei giochi principali senza privarla del suo effetto wow.

A livello generale, il Disco Indaco è un sostanziale miglioramento sulla Maschera Turchese (come è stato ai tempi di Spada e Scudo) ma non risolve i difetti di fondo del gioco: i bug, le animazioni poco curate e il grind impietoso. Speriamo che le lezioni imparate con questo titolo restino nella memoria di Game Freak per quando si metterà al lavoro sulla prossima generazione.