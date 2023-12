Che cos'è NBA Infinite, il nuovo videogioco di basket ufficiale per smartphone

Level Infinite e Lightspeed Studios hanno da poco presentato NBA Infinite, nuovo e adrenalinico videogioco dedicato alla palla a spicchi. In arrivo nel 2024, NBA Infinite è un gioco mobile free-to-play su licenza ufficiale, che offre ai fan infiniti modi di giocare e competere ovunque. I giocatori potranno trovarsi con gli amici per costruire la loro squadre per le diverse modalità disponibili: tre contro 3, uno contro uno o cinque contro cinque. C'è spazio anche per la competizione online con sessioni veloci o partite più strategiche.

Dall'amore per il basket al mobile

Come nei giochi sportivi più famosi, poi, sarà parte integrante del gameplay collezionare e migliorare il proprio roster di cestisti attuali. I giocatori dovranno prendere decisioni importanti per trasformare il loro starting five in una formazione da campionato e migliorare lo staff di allenatori e preparatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive. "Ci siamo impegnati a creare un'esperienza autentica di vero gioco NBA che alimenti l'amore dei fan per il basket", ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "NBA Infinite offre una grafica realistica, intensi incontri PvP in tempo reale e un roster di giocatori sempre più ampio. Non vediamo l'ora che tutti si allaccino le scarpe da ginnastica e scendano in campo".

Ispirazione NBA

Alla base delle meccaniche di gioco di questo titolo, poi, ci sono diverse tattiche prese direttamente dal parquet americano. I fan dell'NBA potranno mettere a ferro e fuoco le difese avversarie con le abilità Exclusive e Dominance, uniche per ogni stella della pallacanestro, eseguire il perfetto dai e vai e mettete a segno il buzzer beater della vittoria, il tutto comodamente dal loro telefono. "Non ci sono elementi soprannaturali o esplosivi perché il Basket è bello così com'è" dicono da Level Infinite.