CS 2: il primo torneo dell'ESL Pro Tour sarà l'IEM di Katowice

Gli ultimi giorni hanno regalato momenti emozionanti ai fan di Counter-Strike di tutto il mondo. Innanzitutto, l'ESL Challenger Atlanta si è concluso lo scorso fine settimana con i Virtus.pro che ne sono usciti vittoriosi qualificandosi per la stagione 19 della ESL Pro League (EPL). In coda all'evento, per aggiungere un po' di trepidante attesa per il 2024 di Counter-Strike 2, sono stati rivelati i team qualificati per l'Intel Extreme Masters di Katowice.