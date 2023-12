CoD Warzone: tutte le novità dell'evento di natale CODMAS

I festeggiamenti di Natale inizino prima su Call of Duty Modern Warfaree 3 e Warzone con l'evento CODMAS. Quest'anno, lo spirito di Halloween si è esteso alle vacanze invernali con l'apparizione di Babbo Natale Gnaws, qui per diffondere orrore e paura tra gli operatori. Potrete combattere l'abominio e celebrare la stagione delle feste con nuove mappe, modalità, sfide e ricompense a tema natalizio. L'evento CODMAS si svolgerà dal 19 dicembre alle 19:00 ora italiana, al 3 gennaio alle 17:00 e includerà una sfida evento a tempo limitato insieme ad attività speciali di gioco e aggiornamenti delle mappe in multigiocatore, Zombi e Call of Duty: Warzone.

Che cos'è lo Slayground di Babbo Natale (multigiocatore, zombi, Call of Duty: Warzone)

Babbo Natale Gnaws è qui per terrorizzare tutti coloro che gli disobbediscono. Dimostra il tuo valore completando fino a otto sfide nell'evento di gioco Santa's Slayground per guadagnare premi, ottieni ricompense come oggetti consumabili e cosmetici come il biglietto da visita "Teschi di Natale", la mossa finale "Elfsecution" e il progetto dell'arma/skin dell'operatore. Tutte le sfide possono essere completate in Multigiocatore, Zombi e Call of Duty: Warzone.

Mappe a tema e modalità limitate in multigiocatore

CODMAS porta due reskin a tema natalizio con Shipmas e Hangover, oltre a Infectious Holiday e Snowfight come modifica di due modalità party preferite dai fan. Le nuove modalità a tempo limitato sono Vacanza Contagiosa e Lotta sulla neve. Nella prima giocherete a Infected in una lobby piena di operatori Babbo Natale. I giocatori infetti si trasformeranno nella skin Zombie Santa, vince chi resta in vita o se l'orda riesce a consumare tutti gli umani. La seconda è un'iterazione di Gunfight in cui i primi due round vengono decisi da una battaglia a palle di neve. Queste palle di neve colpiscono duramente, quindi muovetevi in fretta. Catturare la palla di neve sospettosamente gialla al centro della mappa vi garantirà un'eliminazione in un colpo solo. Dopo il ritorno degli equipaggiamenti regolari nel terzo round, i giocatori possono ancora saccheggiare le palle di neve posizionate sulla mappa.

CODMAS in Modern Warfare Zombies

Nella modalità Zombie vi aspettano nuovi modelli di nemici stagionali, musica di sottofondo aggiornata e tante palle di neve sulla mappa che possono essere utilizzate per lanciare attacchi mortali.

Slay Ride arriva su Call of Duty: Warzone

Preparatevi ad affrontare Babbo Natale a bordo del treno che attraversa Urzikstan nella playlist Slay Ride Resurgence. Se riuscirete a rovesciare il re del Natale guadagnerete un potente bottino di gioco e un emblema che dimostra la vostra abilità. Schierandovi in uno dei sei punti di cattura a tema albero di Natale contrassegnati sulla mappa in Slay Ride Resurgence, poi, potrete ottenere equipaggiamento di alto livello anche all'inizio della partita. Stando vicino all'albero senza avversari nelle vicinanze inizierà la decorazione festiva. L'albero può essere aggiornato al livello 2 o diventare completamente decorato al livello 3, migliorando il valore del bottino. Più decorato sarà il vostro albero, migliori saranno le armi, le serie di uccisioni e il denaro di gioco che guadagnerete

Nuovo anno, nuovo evento: Affronta il Vortice

Preparatevi a entrare nelle fiamme del Vortice per combattere e ottenere ricompense catastrofiche. In questo evento, i giocatori avanzeranno attraverso le 15 ricompense disponibili giocando nelle mappe a tema Vortex: Tetanus, Satan’s Quarry e Sporeyard.

La prima è una versione ultraterrena di Rust in cui gli operatori si ritrovano in un deserto durante una tempesta planetaria. Strisce di luce verde neon fissate all'infrastruttura aumenteranno l'atmosfera fantascientifica del combattimento. Le altre tre mappe riceveranno variazioni simili ed equamente psichedeliche. L'evento Vortex inizia il 3 gennaio immediatamente dopo la fine di CODMAS e termina il 17 gennaio.

-di Riccardo Lichene